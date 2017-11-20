2017. november 20.,
hétfő, Jolán napja

Zaklatás

Hír TV

2017. november 20., hétfő 08:00, frissítve: hétfő 08:09

– ​A magyar nők kétharmadát, a férfiak felét zaklatták már életében
– ​Az áldozathibáztató attitűd még mindig erős Magyarországon
– Állami felvilágosító kampányokra is szükség lenne a zaklatások megelőzése érdekében

Vendég: ​​Wirth Judit jogász, NANE.

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Reggeli járatWirth Judit

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