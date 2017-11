MEGKEZDÕDÖTT HÉTFÕN KÍNA ÉS 16 KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ÁLLAM BUDAPESTI CSÚCSTALÁLKOZÓJA. A HÁROMNAPOS TALÁLKOZÓ RÉSZTVEVÕIVEL AZ ELÕZETES TÁJÉKOZTATÁS SZERINT TÖBB MINT 50 KÉTOLDALÚ MEGÁLLAPODÁST KÖT KÍNA. ORBÁN VIKTOR A CSÚCSTALÁLKOZÓN AZT MONDTA: EURÓPÁNAK NEM SZABAD BEZÁRKÓZNIA, MERT AKKOR NEM FEJLÕDIK. MÁR MEG IS JELENT A MÁV HONLAPJÁN A BUDAPEST-BELGRÁD MAGYARORSZÁGI SZAKASZÁNAK ÚJJÁÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ TENDER. A 152 KM HOSSZÚ, SOROKSÁR ÉS KELEBIA KÖZÖTTI SZAKASZ 550 MRD FT-BA KERÜL MAJD, MELYNEK 85%-ÁT KÍNAI HITELBÕL FINANSZÍROZZÁK. RENDÕRÖK AKADÁLYOZTÁK MEG A KÍNA ÁLTAL 60 ÉVE MEGSZÁLLT TIBET FÜGGETLENSÉGÉÉRT TÜNTETÕK ZÁSZLÓLENGETÉSÉT TEGNAP A DEÁK TÉREN. 2008-BAN MÉG NEM IGAZOLTATTÁK A TIBETET SEGÍTÕ TÁRSASÁGOT, AKKOR BALOG ZOLTÁN KIÁLLT TIBET KÍNAI ELNYOMÁSA ELLEN. HATÁROZATI JAVASLATOT NYÚJT BE A FIDESZ A KÖTELEZÕ KVÓTÁK ELUTASÍTÁSÁRÓL. ISMÉT FEL KELL ÚJÍTANI A VÁRKERT BAZÁRT - NÉPSZAVA. MINISZTERELNÖKSÉG: AZÉRT MÁLLIK SZÉT A VÁRKERT BAZÁR, MERT "SOKAN LÁTOGATJÁK". SZIGETVÁRI VIKTOR: MEGEGYEZETT AZ EGYÉNI JELÖLTEKRÕL AZ EGYÜTT ÉS A DK - KLUBRÁDIÓ. ELJÁRÁST INDÍTOTT AZ EGYENLÕ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG A DEBRECENI EGYETEM ELLEN, MERT POLITIKAI VÉLEMÉNYÜK MIATT DISZKRIMINÁLTA EGYES DIÁKJAIT. A BÖRTÖN UTÁN VISSZATÉR A POLITIKÁBA KOLOMPÁR ORBÁN - ROMNET. A KORMÁNYALAKÍTÁS LEHETÕSÉGÉNEK MEGVITATÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁRGYALÁSRA HÍVJA ANGELA MERKEL A NÉMET SZOCIÁLDEMOKRATÁKAT. A KERESZTÉNYDEMOKRATÁK VEZETÉSE TEGNAP KIÁLLT A NAGYKOALÍCIÓ FOLYTATÁSA MELLETT A PÁRT TANÁCSKOZÁSÁN. VEZETÕ CDU-S POLITIKUSOK SZERINT JANUÁRBAN KEZDÕDHETNEK A KOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOK. SZEMÉLYI KÖVETKEZMÉNYEI IS LEHETNEK AZ OSZTRÁK SZIVÁROGTATÁSI BOTRÁNYNAK EGY EGYKORI KÜLÜGYMINISZTER SZERINT. SAJTÓHÍREK ALAPJÁN MAGYAR SEGÍTSÉGGEL JUTOTT KI TÖBB KÉNYES MONDAT IS AZ OSZTRÁK ELNÖK EGYIK BESZÉDÉRÕL. MEGALAKULT AZ ÚJ ÖSSZETÉTELÛ CSEH KÉPVISELÕHÁZ, AZ ÁLLAMFÕ DECEMBER 6-ÁN NEVEZI KI KORMÁNYFÕVÉ ANDREJ BABIST. ENSZ: JÚLIUS ÓTA HAVONTA ÁTLAGOSAN EZER SZÍRIAI MENEKÜLT TÉR HAZA JORDÁNIÁBÓL. ZIMBABWEI BIZTONSÁGI ERÕK: A PUCCS UTÁN AZ ÉLET VISSZATÉR A RENDES KERÉKVÁGÁSBA. LEZÁRTÁK BALI REPTERÉT AZ AGUNG VULKÁN MIATT, AZ INDONÉZ KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGOK ELRENDELTÉK MINTEGY 100 EZER EMBER EVAKUÁLÁSÁT. FELTEHETÕEN MAGAS HIDROGÉNKONCENTRÁCIÓ OKOZTA A NOVEMBER KÖZEPÉN ELTÛNT SAN JUAN ARGENTIN TENGERALATTJÁRÓN BEKÖVETKEZETT ROBBANÁST. FEDÉLZETÉN NYOLC HOLTTESTTEL SODRÓDOTT PARTRA EGY HAJÓ JAPÁNNÁL. DÉL-KOREA ISMÉT HANGSZÓRÓKKAL SUGÁROZ HÍREKET A HATÁRON AZ ÉSZAKI KATONÁKNAK. A KÍNAI MINISZTERELNÖK LÁTOGATÁSA MIATT FORGALOMKORLÁTOZÁSOKRA KELL SZÁMÍTANI BUDAPEST TÖBB PONTJÁN. SZERDÁIG LEZÁRJÁK A LÁNCHIDAT, A SZÉCHENYI ISTVÁN TERET, VALAMINT A PESTI ALSÓ RAKPARTOT A JÁSZAI MARI TÉR ÉS A MÁRCIUS 15. TÉR KÖZÖTT. LETARTÓZTATTAK EGY FÉRFIT, AKI A GYANÚ SZERINT NEM FÛTÖTTE BETEG FELESÉGE SZOBÁJÁT, EZÉRT A NÕ MEGHALT. VILLAMOS GÁZOLT HALÁLRA HÉTFÕN EGY EMBERT A XV. KERÜLETBEN, A PÁSKOMLIGET UTCÁNÁL. KÉT GÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE BUDAPEST 11. KERÜLETÉBEN, A BAH CSOMÓPONTNÁL, A FELÜLJÁRÓ ALATTI TERÜLETEN. SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS KISTEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT FRONTÁLISAN MEZÕFALVA ÉS SÁRBOGÁRD KÖZÖTT, EGY EMBER MEGHALT, 2 SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT. 152 HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FÖL PÉNTEKTÕL VASÁRNAPIG AZ ORSZÁG TERÜLETÉN A RENDÕRÖK.