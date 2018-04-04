2018. április 4.,
szerda, Izidor napja

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Visszalépések

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2018. április 4., szerda 09:00

Visszalépéseket várnak pártjuktól az LMP-s választók is. Ungár Pétert, az LMP elnökségi tagját kérdeztük.

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