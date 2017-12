Világbajnok

REGGELI JÁRAT 5 ÓRA 50 PERCTÕL 9 ÓRÁIG MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA. 8.30 A PERONON: SZENT-IVÁNYI ISTVÁN KÜLÜGYI SZAKPOLITIKUS, MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT. LMP: TELEFONON FENYEGETTEK A FIDESZTÕL EGY VIDÉKI POLGÁRMESTERT, AKI LEÜLT SZÉL BERNADETTEL BESZÉLGETNI. NINCS ERÕS EU ERÕS KÖZÉP- ÉS DÉLKELET-EURÓPA NÉLKÜL MONDTA SZIJJÁRTÓ PÉTER A BUDAPESTI V4-TALÁLKOZÓN. 1,4 MILLIÁRDJÁBA IS KERÜLHET ÉVENTE A MAGYAR ÁLLAMNAK A WIZZ AIR 5 BALKÁNI JÁRATA - 444.HU A FEJLESZTÉSI TÁRCA NEM ADTA KI A VESZTESÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRÕL SZÓLÓ SZERZÕDÉST, DE AZT KÖZÖLTE, HOGY ÁPRILISBAN ÉS JÚNIUSBAN 233 MILLIÓ FORINTOT FIZETTEK KI. ELISMERTE ÉVES PARLAMENTI MEGHALLGATÁSÁN A KÜLÜGYMINISZTER, HOGY BIZONYTALAN HÁTTERÛ CÉGEKKEL IS KÖTHETNEK SZERZÕDÉSEKET A KÜLKÉPVISELETEK. SZIJJÁRTÓ PÉTER: NÉHÁNY ORSZÁGBAN NEM LEHET PONTOSAN KIDERÍTENI, HOGY KI A VÁLLALKOZÁSOK TULAJDONOSA. DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ: A MAGYAR KORMÁNYNAK NINCSENEK KÜLPOLITIKAI SZÖVETSÉGESEI, MERT MINDENKIVEL ÖSSZEVÉSZ. ARA-KOVÁCS ATTILA: RADVÁNYI K. MIKLÓS FRONTÁLIS TÁMADÁSÁVAL MEGSZÛNTEK AZOK AZ ILLÚZIÓK IS, AMIKET A KABINET A TRUMP-ADMINISZTRÁCIÓ IRÁNT TÁPLÁLT. KÍMÉLETLEN BOSZORKÁNYÜLDÖZÉS ÉS KONCEPCIÓS PER KEVERÉKE A CSÜTÖRTÖKI MEGHALLGATÁS AZ EP-BEN - JELENTETTE KI A KORMÁNYSZÓVIVÕ BRÜSSZELBEN. KOVÁCS ZOLTÁN: MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÉGYENKEZNIVALÓJA AZ UNIÓS ELJÁRÁSOK ÉS EGYÜTTMÛKÖDÉSEK MIATT. GKI: EGYRE KEVÉSBÉ REÁLIS A KORMÁNY ÁLTAL VÁRT 4 SZÁZALÉK FELETTI NÖVEKEDÉS, A GAZDASÁGKUTATÓ IDÉN ÉS JÖVÕRE IS 3,8 SZÁZALÉKOS BÕVÜLÉSSEL SZÁMOL. EMELT FIZETÉST KAP A NAPOKBAN 90 EZER EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓ, AZ ILLETMÉNYNÖVEKEDÉS EGY 4 LÉPCSÕS BÉREMELÉSI FOLYAMAT MÁSODIK ÁLLOMÁSA. AZ ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK ILLETMÉNYALAPJÁNAK EMELÉSE ÉRDEKÉBEN NYÚJT BE TÖRVÉNYMÓDOSÍTÓ JAVASLATOT AZ LMP. FM: AZ ÉV VÉGÉIG TART A TÉLI ÉLELMISZERLÁNC-ELLENÕRZÉS; A PIACOKON, KARÁCSONYI VÁSÁROKON VIZSGÁLJÁK MAJD A KITELEPÜLT VENDÉGLÁTÓHELYEKET IS. FELMÉRÉS: A BRITEK FELE NÉPSZAVAZÁST AKAR A BREXIT-MEGÁLLAPODÁSRÓL, A MEGKÉRDEZETTEK HARMADA SZEMÉLYES ANYAGI HELYZETE MIATT AGGÓDIK. ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBAN MARAD KÉT VOLT KATALÁN KORMÁNYTAG, DE HATAN ÓVADÉK ELLENÉBEN SZABADLÁBON VÉDEKEZHETNEK - KÖZÖLTE A MADRIDI LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG. JÖVÕRE TÁVOZIK BAJORORSZÁG KORMÁNYFÕI POSZTJÁRÓL ORBÁN VIKTOR EGYIK LEGFÕBB SZÖVETSÉGESE, HORST SEEHOFER. UTÓDJA A NÁLA IS KONZERVATÍVABB MARKUS SÖDER LEHET. KATONAI RUHÁS AKTIVISTÁK VONTÁK BLOKÁD ALÁ AZ EGYIK ORSZÁGOS UKRÁN TELEVÍZIÓ ÉPÜLETÉT, ÍGY AKARJÁK ELÉRNI, HOGY AZ ADÓ UKRÁNPÁRTI POLITIKÁT FOLYTASSON. A FRANCIA ELNÖK IS INTI DONALD TRUMPOT ATTÓL, HOGY EGYOLDALÚAN ELISMERJE JERUZSÁLEMET IZRAEL FÕVÁROSAKÉNT BBC. EMMANUEL MACRON: A VITATOTT STÁTUSZÚ VÁROS HELYZETÉT IZRAEL ÉS A PALESZTIN HATÓSÁGOK KÖZÖTTI TÁRGYALÁSNAK KELL ELDÖNTENIE. AZ ENSZ SAJNÁLATÁT FEJEZTE KI, HOGY WASHINGTON NEM TÁMOGATJA TÖBBÉ AZ ENSZ MENEKÜLTÜGYI NYILATKOZATÁT. AZ USA LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGA JÓVÁHAGYTA TRUMP ELNÖK LEGUTÓBBI BEUTAZÁSI TILALMÁT, AMELY CSÁD, IRÁN, LÍBIA, SZOMÁLIA, SZÍRIA ÉS JEMEN ÁLLAMPOLGÁRAIRA VONATKOZIK. A JORDÁNIAI KÜLÜGYMINISZTER JELEZTE: HA TRUMP MÉGIS IZRAELI FÕVÁROSKÉNT ISMERI EL JERUZSÁLEMET, AZ HEVES INDULATOKAT ÉS ERÕSZAKOT VÁLTANA KI AZ ARAB VILÁGBAN. EDDIGI LEGNAGYOBB KÖZÖS LÉGI HADGYAKORLATÁBA KEZDETT DÉL-KOREA ÉS AZ USA, A MANÕVEREKBEN 230 HARCI REPÜLÕ ÉS 12 EZER AMERIKAI KATONA VESZ RÉSZT. ÉSZAK-KOREA VELE SZEMBENI PROVOKÁCIÓNAK MINÕSÍTETTE A HADGYAKORLATOT. NÉGY ÚJABB HOLTTESTET MOSOTT PARTRA A TENGER JAPÁN ÉSZAKI RÉSZÉN; VÉLHETÕEN HAJÓTÖRÖTTEK, AKIKNEK NEM SIKERÜLT MEGTENNIÜK A VESZÉLYES UTAT ÉSZAK-KOREÁBÓL. AGYONLÕTTÉK CLEVELANDBEN AZ ÜDVHADSEREG EGYIK ADOMÁNYGYÛJTÕJÉT,A 27 ÉVES GYILKOS 5 MILLIÓ DOLLÁR ÓVADÉK FEJÉBEN SZABADLÁBON VÉDEKEZHET. MEGHALT ALI ABDULLAH SZÁLEH VOLT JEMENI ELNÖK A HÚSZI LÁZADÓKKAL VÍVOTT HARCOKBAN, SZANAÁBAN - JELENTETTE AZ AL-ARABÍJA PÁNARAB HÍRTELEVÍZIÓ. A HARCOK IDEIGLENES BESZÜNTETÉSÉT KÉRTE A FELEKTÕL AZ ENSZ JEMENI HUMANITÁRIUS KOORDINÁTORA. ELÜTÖTTEK EGY GYERMEKET BUDAPESTEN, A VÁCI ÚTON, ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉSEKKEL SZÁLLÍTOTTÁK KÓRHÁZBA. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A SÁRVÁRRÓL KIVEZETÕ CELLI ÚTON, A BALESETBEN ÖTEN MEGSÉRÜLTEK. JOGERÕSEN IS 3 ÉV FOGHÁZRA ÍTÉLTÉK A 2016-BAN A 47-ES FÕÚTON HALÁLOS BALESETET OKOZÓ LENGYEL KAMIONSOFÕRT. AZ ELMÚLT 24 ÓRÁBAN HÁRMAN VESZTETTÉK ÉLETÜKET AZ UTAKON; 3 SZEMÉLY ELLEN KÖZOKIRAT-HAMISÍTÁS MIATT INDULT BÜNTETÕELJÁRÁS. MEGKEZDÕDÖTT SZÉKESFEHÉRVÁRON A BICSKEI GYERMEKOTTHON VOLT IGAZGATÓJÁNAK BÜNTETÕPERE, A FÉRFI AKÁR 22 ÉVET IS KAPHAT MOLESZTÁLÁSÉRT. ELHUNYT CSONTOS JÁNOS, A JÓZSEF ATTILA-DÍJAS KÖLTÕT, ÍRÓT, ÚJSÁGÍRÓT MÉLTÓSÁGGAL VISELT, SÚLYOS BETEGSÉG UTÁN, 55 ÉVES KORÁBAN ÉRTE A HALÁL.