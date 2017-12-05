2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Világbajnok

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2017. december 5., kedd 08:09, frissítve: kedd 08:32

Világbajnoki arannyal zárja az évet Osváth Richárd vívó. Horti Gábor az évértékelés mellett jövő évi terveiről is faggatta a paralimpiai ezüstérmes sportolót.

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Osváth RichárdReggeli járat

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