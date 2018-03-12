2018. március 12.,
hétfő, Gergely napja

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Videóüzenetben válaszolt az Együtt Lázár Jánosnak

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2018. március 12., hétfő 09:24, frissítve: hétfő 09:34

Videóüzenetben válaszolt az Együtt Lázár Jánosnak. A VIII. kerületből küldött kisfilmről Baranyi Krisztina, a párt országgyűlési képviselőjelöltje beszélt.

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