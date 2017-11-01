Veszélyesek is lehetnek a mécsesek és a töklámpások

5:50-TÕL 9-IG REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ TESZÁRI NÓRA
8:30 - A PERONON: BEER MIKLÓS VÁCI MEGYÉSPÜSPÖK
HALOTTAK NAPJA - TOVÁBB TARTANAK NYITVA A TEMETÕK, RENDKÍVÜLI JÁRATOKAT INDÍT A BKK.
MÁTÓL INDUL AZ ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER, AMELY SZÁMOS, A BETEGEKET IS ÉRINTÕ ÚJDONSÁGGAL SZOLGÁL.
MEGSZAVAZTA AZ ORSZÁGGYÛLÉS A CSALÁDI HÁZAK KÖTELEZÕ KÉMÉNYELLENÕRZÉSÉNEK ELTÖRLÉSÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYT.
A SZAVAZÁSRÓL HIÁNYZOTT SEMJÉN ZSOLT ÉS ORBÁN VIKTOR, AZ ELLENZÉK SZERINT A KORMÁNY "JÁTSZIK AZ EMBEREK ÉLETÉVEL".
REFORMÁCIÓ 500 - "ISTEN KEGYELMÉNEK" NEVEZTE ORBÁN VIKTOR, HOGY KERESZTÉNY KORMÁNYZÁS VAN MAGYARORSZÁGON EGY REFORMÁCIÓS ÜNNEPSÉGEN.
NEM LESZ HANGOS A KILAKOLTATÁSOKTÓL A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY, AZ ORSZÁGGYÛLÉS 2,5 HÓNAPPAL MEGHOSSZABBÍTOTTA A KILAKOLTATÁSI MORATÓRIUMOT.
A MORATÓRIUM NOVEMBER 15-TÕL ÁPRILIS 30-IG TART ABBAN AZ ESETBEN, HA A KÖTELEZETT MAGÁNSZEMÉLY.
AZ ISZTAMBULI EGYEZMÉNY RATIFIKÁLÁSÁÉRT ÁLLTAK KI LMP-S, MSZP-S ÉS FÜGGETLEN ELLENZÉKI KÉPVISELÕK.
FIDESZ: AZ ELLENZÉK NEM TÁMOGATTA A NÕK ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK SZIGORÚBB BÜNTETÉSÉT.
KAMPÁNYT INDÍT A DK, HOGY VONJÁK MEG A HATÁRON TÚLIAK SZAVAZATI JOGÁT.
MOLNÁR CSABA: A KAMPÁNY NEM A KETTÕS ÁLLAMPOLGÁRSÁG MEGVONÁSÁRA IRÁNYUL, KIZÁRÓLAG A SZAVAZATI JOGRA KONCENTRÁL.
FIDESZ: MIALATT GYURCSÁNY A MIGRÁNSOKAT BETELEPÍTENÉ, A MAGYAROK ELLEN GYÛLÖLETKAMPÁNYT INDÍT.
MIND A 106 EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETBEN INDÍT JELÖLTET A MOMENTUM, A PÁRT LEGISMERTEBB ARCAI BUDAPESTEN PRÓBÁLKOZNAK.
NÉGY FORINTTAL DRÁGULT AZ ÜZEMANYAG, A 95-ÖS BENZIN ÁRA 351, A GÁZOLAJÉ 362 FT-RA NÕTT.
LÖVÖLDÖZNI KEZDETT, MAJD EGY KISTEHERAUTÓVAL KERÉKPÁROSOK KÖZÉ HAJTOTT EGY FÉRFI NEW YORKBAN.
A TÁMADÁSBAN LEGKEVESEBB 8-AN ÉLETÜKET VESZTETTÉK, 11-EN MEGSEBESÜLTEK, AZ ELKÖVETÕT, EGY ÜZBEGISZTÁNI BEVÁNDORLÓT ELFOGTÁK.
AZ FBI TERRORTÁMADÁSKÉNT KEZELI AZ ÜGYET.
DONALD TRUMP TWITTEREN: NEM SZABAD MEGENGEDNI, HOGY AZ ISZLÁM ÁLLAM MEGJELENJEN AMERIKÁBAN!
A TOLERANCIA "EURÓPA LELKE" - MONDTA ANGELA MERKEL WITTENBERGBEN A REFORMÁCIÓ KEZDETÉNEK 500. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT ÜNNEPSÉGEN.
FELFÜGGESZTETTE KATALÓNIA FÜGGETLENSÉGI DEKLARÁCIÓJÁT A SPANYOL ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG.
NEM KÉR MENEDÉKET BELGIUMBAN A LEVÁLTOTT KATALÁN ELNÖK.
CARLES PUIGDEMONT KIJELENTETTE: NEM MENEDÉKKÉRÉS MIATT UTAZOTT BRÜSSZELBE, HANEM MERT AZ "EURÓPA FÕVÁROSA".
MEGÉRKEZETT AZ OLIMPIAI LÁNG A DÉL-KOREAI FÕVÁROSBA SZERDÁN.
NOVEMBER 1-JÉN ÉLETBE LÉP AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS KUBA KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS.
TÖBB MINT EGY TONNA KOKAINT FOGLALT LE A PORTUGÁL RENDÕRSÉG EGY KONTÉNERHAJÓN AZ ATLANTI-ÓCEÁNON.
9 EMBER FELDARABOLT HOLTTESTÉT TALÁLTÁK MEG EGY JAPÁN FÉRFI LAKÁSÁBAN, TOKIÓ KÖZELÉBEN.
TÖBB SZÁZAN MEGHALHATTAK EGY ALAGÚT BEOMLÁSAKOR AZ ÉSZAK-KOREAI ATOMKÍSÉRLETI TELEPEN - JELENTETTE A JAPÁN ASZAHI TELEVÍZIÓ.
ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ ROBBANTOTT KABUL BELVÁROSÁBAN, LEGKEVESEBB 8-AN ÉLETÜKET VESZTETTÉK.
OROSZ TENGERALATTJÁRÓ MÉRT CSAPÁST AZ ISZLÁM ÁLLAM ÁLLÁSAIRA DEIR EZ-ZÓRNÁL.
ÕRIZETBE VETTÉK AZ UKRÁN BELÜGYMINISZTER FIÁT A KORRUPCIÓELLENES IRODA MUNKATÁRSAI.
AUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY NÕT A 4814-ES ÚTON DEBRECENNÉL.
TEHERAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ A 306-OS ÚTON ARNÓT KÖZELÉBEN, HÁROM EMBER ÉLETÉT VESZTETTE.
KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT ZUGLÓBAN, AZ EGYIK TÖBB GYALOGOST IS ELSODORT, LEGKEVESEBB NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK.
HÚSZ ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLTÉK A DUNAFÖLDVÁRI IDÕS EMBER MEGÖLÉSÉVEL VÁDOLT FÉRFIT.
JOGERÕSEN ÉLETFOGYTIGLANRA ÍTÉLT A BÍRÓSÁG EGY 31 ÉVES FÉRFIT, AKI TAVALY HALÁLRA VERT ZALAEGERSZEGI OTTHONÁBAN EGY ALVÓ IDÕS ASSZONYT.
ELÍTÉLTEK ÖT EMBERT ELSÕ FOKON A 2006-OS TISZAI ÁRVÍZ UTÁNI FERTÕTLENÍTÉSSEL KAPCSOLATOS CSALÁS MIATT.
ELÕZETESBE KERÜLT EGY ROMÁN ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ 18 ÉVES NÕ, AKI SÚLYOSAN BÁNTALMAZTA 15 HÓNAPOS KISLÁNYÁT MEDGYESEGYHÁZÁN.