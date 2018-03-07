2018. március 7.,
szerda, Tamás napja

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Vándorszínészek

Hír TV

2018. március 7., szerda 09:08, frissítve: szerda 09:15

Film a magyar színjátszás hőskoráról. Vendégünk volt a rendező, Sándor Pál.

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