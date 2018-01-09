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2018. január 9., kedd 10:28, frissítve: kedd 13:19

Elhagyja a lengyel bajnokságot Nagy Dominik. Az esetről Georgi Attila játékosmenedzsert kérdezte Horti Gábor.

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