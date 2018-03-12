2018. március 12.,
hétfő, Gergely napja

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Újra zakatol a zenevonat

Hír TV

2018. március 12., hétfő 09:35, frissítve: hétfő 09:49

Újra zakatol a zenevonat. Vendégünk volt Karácsony János (James) énekes, gitáros és Veres Mónika (Nika) énekes.

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