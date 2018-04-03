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2018. április 3., kedd 09:10

Danyi Gábor lesz nyártól a Győri ETO női kézilabdacsapatának vezetőedzője.

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