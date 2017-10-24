TÖBB MINT HÚSZ KÉRDÉSRE KELL VÁLASZOLNIA A KORMÁNYNAK AZ ORSZÁGGYÛLÉS MA VÉGET ÉRÕ ÜLÉSÉN.
HA ELVÉSZ A SZABADSÁG, HA ELVÉSZ A NEMZETI FÜGGETLENSÉG, MI MAGUNK IS ELVESZÜNK MONDTA ORBÁN VIKTOR ÜNNEPI BESZÉDÉBEN.
ORBÁN VIKTOR: A PÉNZÜGYI SPEKULÁNS BIRODALOM EJTETTE FOGLYUL BRÜSSZELT ÉS JÓ NÉHÁNY TAGÁLLAMÁT IS.
ORBÁN: A GLOBALIZMUS ERÕI AZON DOLGOZNAK, HOGY "HOMO BRÜSSZELIKUSSZÁ" GYÚRJÁK A MAGYAROKAT.
VARGA MIHÁLY NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER: 1956-BAN IS KÍVÜLRÕL AKARTÁK MEGMONDANI, HOGY KIKKEL ÉLJÜNK EGYÜTT, MINT MOST.
A DK, AZ EGYÜTT, A LIBERÁLISOK, A PÁRBESZÉD, A SZOLIDARITÁS ÉS A MOMA KÖZÖSEN KOSZORÚZOTT NAGY IMRE MÁRTÍR MINISZTERELNÖK FÕVÁROSI LAKÓHÁZÁNÁL.
KARÁCSONY GERGELY PÁRBESZÉD-KORMÁNYFÕJELÖLT: 1956 EGYIK LEGFONTOSABB ÜZENETE, HOGY NEM EGY IDEOLÓGIA, HANEM EGY NEMZET KÖZÖS ÜGYE VOLT.
A MAGYAR NEMZET SZABADSÁGRA SZÜLETETT MONDTA SZÉL BERNADETT AZ LMP DEBRECENI MEGEMLÉKEZÉSÉN.
SOLTÉSZ MIKLÓS EMMI-ÁLLAMTITKÁR: JELENLEGI SZABADSÁGUNKAT MÁSOK VÉRREL VÍVTÁK KI, ÉS AZT NEKÜNK ÕRIZNÜNK KELL!
KUNHALMI ÁGNES BUDAPESTI MSZP-ELNÖK: AZ ORBÁN-KORMÁNY UGYANOLYAN KORRUPT, MINT A SZTÁLINISTA REZSIM!
NEMCSAK A FORRADALMÁROKRA, HANEM AZ 1956 UTÁN MEGHURCOLT EMBEREKRE IS EMLÉKEZÜNK OKTÓBER 23-ÁN MONDTA PÓTÁPI ÁRPÁD ÁLLAMTITKÁR DOMBÓVÁRON.
WASHINGTON BÜNTETÕINTÉZKEDÉSEKET HOZ A MIANMARI VEZETÉS ELLEN A ROHINGJA KISEBBSÉG ELLENI ERÕSZAK MIATT.
ENSZ: AUGUSZTUS 25. ÓTA 580 EZER ROHINGJA MENEKÜLT BANGLADESBE.
MA TARTJA ALAKULÓ ÜLÉSÉT A NÉMET BUNDESTAG.
10 EZER LEJES PÉNZBÜNTETÉST KAP ROMÁNIÁBAN, AKI MEGTAGADJA GYERMEKÉTÕL A VÉDÕOLTÁST.
RENDKÍVÜLI ÜLÉSEN VITATJA MEG A KATALÁN PARLAMENT, HOGY KIKIÁLTSÁK-E A FÜGGETLENSÉGET.
A SPANYOL KORMÁNY ÜGYVIVÕ TESTÜLETET NEVEZ KI A KATALÁN PARLAMENT HELYÉRE, HA EZT A MADRIDI SZENÁTUS IS ELFOGADJA.
BELGA GAZDASÁGI MINISZTER: 1,2 MILLIÓ MUNKAHELY SZÛNHET MEG AZ EU-BAN, HA NAGY-BRITANNIA RENDEZETLENÜL TÁVOZIK AZ UNIÓBÓL.
AZ AUTONÓMIA BÕVÍTÉSÉRE SZAVAZTAK LOMBARDIÁBAN ÉS VENETÓBAN, MINDKÉT TARTOMÁNYBAN A SZAVAZÓK TÖBB MINT 90%-A TÁMOGATTA.
MEGSZAVAZTA A ROMÁN SZENÁTUS A KISEBBSÉGEK NAPJÁT NEMZETI ÜNNEPPÉ NYILVÁNÍTÓ TÖRVÉNYKEZDEMÉNYEZÉST.
FÕBE LÕTTEK A ROMÁN RENDÕRÖK EGY FALOPÁSON TETTEN ÉRT FÉRFIT A MAROS MEGYEI BERESZTELKÉN AGERPRES.
EGY ISMERETLEN FÉRFI BEHATOLT AZ EHO MOSZKVI RÁDIÓ ÉPÜLETÉBE, ÉS MEGKÉSELTE TATYJANA FELGENGAUER MÛSORVEZETÕT.
IZRAEL FEGYVEREKET ADOTT EL MIANMARNAK A ROHINGJA MUZULMÁN KISEBBSÉG ELLENI ETNIKAI TISZTOGATÓ KAMPÁNY IDEJÉN HÁÁREC.
ANDREJ BABIS KORMÁNYALAKÍTÁSSAL MEGBÍZOTT KORMÁNYFÕJELÖLT: CSEHORSZÁGNAK A V4-EKEN KÍVÜL IS PARTNEREKET KELL KERESNIE AZ EU-BAN.
AZ USA ÉS JAPÁN FOKOZNI FOGJA A NYOMÁST ÉSZAK-KOREÁRA - ÁLLAPODOTT MEG DONALD TRUMP ELNÖK ÉS ABE SINZÓ JAPÁN KORMÁNYFÕ.
AZ ISZLÁM ÁLLAM FEGYVERESEI LEGKEVESEBB 128 CIVILT ÖLTEK MEG A SZÍRIAI EL-KARJATEIN VÁROSBAN, MIELÕTT A KORMÁNYERÕK KIÛZTÉK ÕKET ONNAN.
JELÖLTEK HÍJÁN EL KELL HALASZTANI A NOVEMBER 1-JÉRE TERVEZETT ELNÖK- ÉS PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKAT AZ IRAKI KURDISZTÁNBAN.
A VENEZUELAI PÜSPÖK ÉLESEN BÍRÁLTA A NEMRÉG TARTOTT KORMÁNYZÓVÁLASZTÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁT, ÉS ÚJ VÁLASZTÁSOKAT SZORGALMAZOTT.
ÖT JÁRMÛ ÜTKÖZÖTT AZ M3-ASON DOMONYVÖLGYNÉL A BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALON, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT.
A BALESET MIATT CSAK A LEÁLLÓSÁV JÁRHATÓ, TORLÓDÁSRA KELL SZÁMÍTANI.