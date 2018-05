REGGELI JÁRAT SZERDÁN IS 5 ÓRA 50 PERCTÕL. 8.30 A PERONON: EMBER ZOLTÁN LEVENTE POLITIKAI ELEMZÕ. MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA. ISMÉT TÖBBEZRES KORMÁNYELLENES TÜNTETÉST TARTOTTAK BUDAPESTEN. ORBÁN DIKTATÚRÁJÁT ÉS AZ ELLENZÉKI PÁRTOKAT IS BÍRÁLTÁK A TÜNTETÕK. AZ ÚJ ORSZÁGGYÛLÉS IS DEMONSTRÁCIÓ KÖZEPETTE ALAKULT MEG. LUKÁCSI KATALIN: EZ A RENDSZER AZ ÚR JÉZUST IS NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZATNAK NEVEZNÉ. GYÖNGYÖSI MÁRTON, JOBBIK: A PARLAMENTI ESZKÖZÖK KEVESEK LESZNEK MAGYARORSZÁG KISZABADÍTÁSÁHOZ. EBBEN A PARLAMENTI CIKLUSBAN IS A SZENT KORONÁRA TETTEK ESKÜT A JOBBIK ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI. KARÁCSONY GERGELY: KÜZDENI MEGYÜNK A PARLAMENTBE, NEM MELEGEDNI. SZÉL BERNADETT: AZ LMP FRAKCIÓJA EGY OLYAN SZÖVETSÉG, AMELY A MAGYAR POLITIKA MEGÚJÍTÁSÁÉRT JÖTT LÉTRE. KÖVÉR LÁSZLÓT A PARLAMENT HÁZELNÖKKÉ VÁLASZTOTTA. GULYÁS GERGELY: TÚL ALACSONY A MAGYAR ÉLETSZÍNVONAL AZ EURÓHOZ REUTERS. FIDESZ: NEM LÉP A LENGYEL ÚTRA A BÍRÓSÁGOK FÜGGETLENSÉGÉNEK CSORBÍTÁSÁBAN AZ ORBÁN-KORMÁNY. ÁDER JÁNOS KIJELENTETTE: TÁMOGATNÁ EGY ÚJ VÁLASZTÁSI TÖRVÉNY MEGALKOTÁSÁT. A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ELNÉZÉST KÉRT A VÁLASZTÓKTÓL A VOKSOLÁS LEBONYOLÍTÁSA MIATT. CSÜTÖRTÖKÖN VÁLASZTHATJA ÚJBÓL MINISZTERELNÖKKÉ ORBÁN VIKTORT AZ ORSZÁGGYÛLÉS. ELVETTÉK A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGI HELYET NÉMETH SZILÁRDTÓL. DONALD TRUMP BEJELENTETTE, HOGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK FELMONDJA AZ IRÁNI ATOMSZERZÕDÉST. DONALD TRUMP: EGYOLDALÚ A MEGÁLLAPODÁS, AMELY NEM HOZOTT BÉKÉT ÉS NEM IS FOG. IRÁNI ELNÖK: IRÁN ÚJRAKEZDHETI AZ URÁNDÚSÍTÁST. IZRAELI MINISZTERELNÖK: DONALD TRUMP BÁTOR, HELYES DÖNTÉST HOZOTT AZ IRÁNI NUKLEÁRIS ALKU FELMONDÁSÁVAL. AZ EURÓPAI UNIÓ TOVÁBBRA IS ELKÖTELEZETT AZ IRÁNNAL KÖTÖTT NUKLEÁRIS MEGÁLLAPODÁS FENNTARTÁSA MELLETT. STEVE MNUCHIN AMERIKAI PÉNZÜGYMINISZTER MEGKEZDTE AZ EGYEZTETÉSEKET AZ IRÁNI ELLENI SZANKCIÓKRÓL A VÁLLALATOKKAL. EGY OROSZ OLIGARCHÁNAK ÉS TRUMP ÜGYVÉDJÉNEK KAPCSOLATÁT VIZSGÁLJA A ROBERT MUELLER VEZETTE BIZOTTSÁG. FEHÉR HÁZ: ÚTON VAN ÉSZAK-KOREÁBA MIKE POMPEO KÜLÜGYMINISZTER A CSÚCS ELÕKÉSZÍTÉSÉRE. VITA NÉLKÜL ELVETETTE A SZÉKELYFÖLDI AUTONÓMIATERVEZETET A ROMÁN SZENÁTUS KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA. FINANCIAL TIMES: EGYRE JOBBAN MEGOSZTJA AZ UNIÓS TAGÁLLAMOKAT, HOGY MI LEGYEN A BÜNTETÉS A LENGYEL ÉS A MAGYAR KORMÁNYNAK. TÖBB MINT FÉL ÉV UTÁN ALAKULHAT KORMÁNY CSEHORSZÁGBAN. AZ OROSZ PARLAMENT MINISZTERELNÖKKÉ VÁLASZTOTTA MEDVEGYEVET. SZAKÉRTÕI KORMÁNY MEGALAKÍTÁSÁT JAVASOLTA AZ OLASZ ÁLLAMFÕ, MIUTÁN KUDARCCAL VÉGZÕDÖTT A KOALÍCIÓS EGYEZTETÉS UTOLSÓ FORDULÓJA IS. ERDOGAN: AKÁR ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁSOKRA IS SZÜKSÉG LEHET AZ ÚJ ELNÖKI RENDSZER BEVEZETÉSE ELÕTT. ÚJABB EBOLA JÁRVÁNY VAN KIALAKULÓBAN KONGÓBAN, MÁR 17-EN MEGHALTAK. AZ IMF-HEZ FORDULT ARGENTÍNA, HOGY PÉNZÜGYI TÁMOGATÁST KÉRJEN A FIZETÕESZKÖZ LEÉRTÉKELÕDÉSE MIATT KIALAKULT HELYZET KEZELÉSÉRE. TRAKTORRAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ A 44-ES FÕÚTON KÉTSOPRONY KÖZELÉBEN, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS TÖMEGSÍRT TALÁLTAK A NEMZETI MÚZEUM KERTJÉBEN A FELÚJÍTÁSON DOLGOZÓ MUNKÁSOK. 19 KÖLYÖKKUTYÁT PRÓBÁLT KICSEMPÉSZNI MAGYARORSZÁGRÓL EGY OLASZ FÉRFI, ELJÁRÁST INDÍTOTTAK ELLENE. TÖBB MINT 10 EZER DOBOZ ADÓZATLAN CIGARETTÁT TALÁLTAK A PÉNZÜGYÕRÖK ZALÁBAN EGY OSZTRÁK AUTÓBAN. EMELI 3 FORINTTAL A 95-ÖS BENZIN, ÉS BRUTTÓ 2 FORINTTAL A GÁZOLAJ NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT SZERDÁN A MOL. A BENZIN LITERENKÉNTI ÁTLAGÁRA 381 FORINTRA, A GÁZOLAJÉ 389 FORINTRA NÕ.