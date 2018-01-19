2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Tüntetnek

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2018. január 19., péntek 07:31, frissítve: péntek 07:36

Utcára vonulnak péntek délután a korszerűbb oktatást követelő diákok. Vendégünk volt a demonstrációt szervező Független Diákparlament elnöke, Gyetvai Viktor.

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Reggeli járatGyetvai Viktor

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