HÉTFÕN KÉSÕ ESTE TÁRGYALT EGYMÁSSAL AZ LMP ÉS A JOBBIK. SZÉL BERNADETT: SOKKAL JOBB VOLT A HANGULAT, MINT A VASÁRNAPI ELLENZÉKI TALÁLKOZÓN. A HÉTFÕ ESTI TALÁLKOZÓ UTÁN A TÁRGYALÁS RÉSZLETEIT NEM ÁRULTÁK EL, MINDKÉT FÉL AZT MONDTA, HOGY MEGBESZÉLI SAJÁT PÁRTJÁVAL A TÖRTÉNTEKET. MÉG FÉL TUCAT VOLT ÜGYNÖK ÜLHET A KORMÁNYPÁRTBAN MAGYAR NEMZET. VÁGÓ GÁBOR BOCSÁNATOT KÉRT, AMIÉRT RÉSZEGNEK NEVEZTE GYURCSÁNYT. IRÁNYTÛ: A JOBBIKOS ÁRGYELÁN JÁNOS GYÕZHETI LE A FIDESZ JELÖLTJÉT A FEJÉR MEGYEI 5. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLETBEN. CSALÁST GYANÍT AZ OLAF ROGÁNÉK TALÁLMÁNYÁNAK ÜGYÉBEN, MÁR A NAV IS NYOMOZ A MOBIL ALÁÍRÁSRA FELVETT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATBAN. MÁJUSIG MEGHOSSZABBÍTOTTA AZ ELIOS-ÜGYBEN A NYOMOZÁS HATÁRIDEJÉT A PEST MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG. STRASBOURGBAN KERES JOGORVOSLATOT A SZÁMVEVÕSZÉKI BÜNTETÉSRE A JOBBIK. NEM ENGEDTE A 18. KERÜLETI JEGYZÕ AZ MSZP-S KUNHALMI ÁGNESNEK, HOGY ÁTNÉZZE A FIDESZ ÉS A LÉVAI KATALIN-FÉLE LENDÜLETTEL PÁRT AJÁNLÁSAIT. TÖMEGES VÁLASZTÁSI CSALÁS TÖRTÉNHETETT CSEPELEN, 23 PÁRT ÉLT VISSZA HALOTTAK ADATAIVAL. A SZEGEDI 1-ES VÁLASZTÓ-KÖRZETBEN GYANÍTOTT CSALÁSBAN 10 PÁRT IS ÉRINTETT LEHET - SZEGED.HU. HAMIS AJÁNLÁSOK MIATT FELJELENTETTÉK A FIDESZ TAPOLCAI KÉPVISELÕJELÖLTJÉT IS. 192-EN FAGYTAK HALÁLRA MÁRCIUS KÖZEPÉIG MAGYARORSZÁGON, AZ ÁLDOZATOK KÖZEL FELE SAJÁT OTTHONÁBAN HÛLT KI. LÁZÁR JÁNOS: MÁRKI-ZAY PÉTER HADAT ÜZENT A KORMÁNYNAK, A FIDESZNEK ÉS ORBÁN VIKTORNAK. DK: A RENDÕRSÉG LEFOGLALTA A FIDESZ ÉS LÉVAI KATALIN PÁRTJÁNAK AJÁNLÓÍVEIT - 24.HU. A FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT VISSZALÉPTETI JELÖLTJEIT A JOBBIK JAVÁRA - EGYENESEN. KARÁCSONY: MAGYARORSZÁGON EGY ERÕSZAKOS KISEBBSÉG, A FIDESZ FENYEGETI A BÉKÉS TÖBBSÉGET. TÜNTETÉST SZERVEZ A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYÉRT MÁRCIUS VÉGÉN A FÜGGETLEN EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZERVEZET ATV. AZ NVI MEGKEZDTE AZ ORSZÁGOS PÁRTLISTÁS SZAVAZÓLAPOK POSTÁZÁSÁT A MAGYARORSZÁGI LAKÓHELLYEL NEM RENDELKEZÕ MAGYAR VÁLASZTÓKNAK. KUBATOV GÁBOR KÜLDTE AZ EMBEREIT A FIDESZ SZÉKHÁZ ELÕTTI TÜNTETÉSRE - EZT ÁLLÍTJA A FERENCVÁROS KORÁBBI SZURKOLÓI KOORDINÁTORA -PRIVATKOPO.HU. A FEHÉR HÁZ NEM GRATULÁLT VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖKNEK AZ ÚJRAVÁLASZTÁSÁHOZ, DE EGYÜTTMÛKÖDIK OROSZORSZÁGGAL. DONALD TRUMP HALÁLBÜNTETÉST SZABNA KI A DROGDÍLEREKRE. TÖBB KÉPVISELÕ BÍRÁLTA A MAGYARORSZÁGI HELYZETET AZ EURÓPAI PARLAMENT KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSÜGYI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSÉN. ÕRIZETBE VETTE A RENDÕRSÉG NICOLAS SARKOZY VOLT FRANCIA ELNÖKÖT, EGY KAMPÁNYFINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYBEN. MERKEL: AZ UNIÓS TAGÁLLAMOKNAK EGYSÉGESEN KELL FELLÉPNIÜK OROSZORSZÁGGAL ÉS KÍNÁVAL SZEMBEN. KÉMGYILKOSSÁG - AZ EU TÁMOGATÁSÁRÓL BIZTOSÍTOTTA AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGOT. BREXIT-TÁRGYALÁSOK: AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG AZ ÁTMENETI IDÕSZAKBAN IS RÉSZESE MARADNA A VÁMUNIÓNAK ÉS AZ EGYSÉGES PIACNAK. A MEGÁLLAPODÁS SZERINT AZ ÁTMENETI IDÕSZAKBAN AZ ANGLIÁBA ÉRKEZÕ UNIÓS ÁLLAMPOLGÁROK JOGAIT IS AZ UNIÓS JOG VÉDI. HARVEY WEINSTEIN KORÁBBI CÉGE CSÕDÖT JELENTETT NÉHÁNY HÓNAPPAL AZUTÁN, HOGY TÖBB NÕ IS SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL VÁDOLTA MEG A PRODUCERT. A TÖRÖKÖK ÉS SZÍRIAI SZÖVETSÉGESEIK ELFOGLALTÁK AFRINT A KURDOKTÓL. FOSZTOGATNI KEZDTEK A TÖRÖK HADSEREGGEL SZÖVETSÉGES MILICISTÁK A SZÍRIAI AFRÍN VÁROSÁBAN MAGYAR NEMZET. A DAMASZKUSZI VEZETÉS A TÖRÖK CSAPATOK KIVONULÁSÁT KÖVETELTE AFRÍNBÓL. LEGKEVESEBB 15 GYERMEK ÉS KÉT NÕ MEGHALT A KELET-GÚTAI ARBIN TELEPÜLÉS ISKOLÁJÁBAN, MIKOR REJTEKHELYÜKET BOMBATALÁLAT ÉRTE. MEGTARTJÁK AZ OLIMPIA MIATT ELHALASZTOTT AMERIKAI-DÉL-KOREAI HADGYAKORLATOKAT. EGYEDÜL A SZOCIALIZMUS MENTHETI MEG KÍNÁT - JELENTETTE KI HSZI CSIN-PING ÁLLAMFÕ. INDUL A LÍBIAI ELNÖKVÁLASZTÁSON A NÉHAI DIKTÁTOR, MOAMMER KADHAFI FIA, SZEIF AL-ISZLÁM. BBC: HÓNAPOKIG TARTÓ BETEGSÉG UTÁN MEGHALT A VILÁG UTOLSÓ HÍM FEHÉR RINOCÉROSZA. LEGKEVESEBB HÚSZ EMBER MEGHALT MADAGASZKÁRON, A SZIGETEN VÉGIGSÖPRÕ TRÓPUSI VIHARBAN A HÉTVÉGÉN. 39 ELRABOLT INDIAI VENDÉGMUNKÁS HOLTTESTE KERÜLT ELÕ EGY TÖMEGSÍRBÓL IRAKBAN. VIRÁGBOLTOKAT TAROLT LE EGY KUKÁSAUTÓ ÚJPESTEN, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK. HÓFÚVÁS MIATT GYÕR-MOSON-SOPRON, VAS ÉS VESZPRÉM MEGYÉRE ADOTT KI AZ OMSZ ELSÕFOKÚ FIGYELMEZTETÉST. TÖBB MINT FÉL KG MARIHUÁNÁT TALÁLT A SZEGEDI HATÁRRENDÉSZETI KIRENDELTSÉG KUTYAVEZETÕJE EGY SZERB ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ FÉRFINÉL RÖSZKÉN. VÁDAT EMELTEK A PESTERZSÉBETI RENDÕRÖK EGY FÉRFI ELLEN, AKI KISTEHERAUTÓKAT TÖRT FEL BUDAPESTEN. HELYREÁLLT AZ ÁRAMELLÁTÁS BÉKÉS MEGYÉBEN IS. SZOMBATON KARBANTARTÁS LESZ A NYUGATI PÁLYAUDVARON, TÖBB VONAT ÚTVONALA MÓDOSUL.