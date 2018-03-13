2018. március 13.,
kedd, Krisztián, Ajtony napja

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Történelmi eredmény a női hokisoktól

Hír TV

2018. március 13., kedd 08:47, frissítve: kedd 08:48

Horti 7.40: történelmi eredmény a női hokisoktól. Vendégünk volt Mika Vaarala edző és Huszák Alexandra játékos a Kanadai Magyar Hokiklubtól.

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