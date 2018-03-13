Történelmi eredmény a női hokisoktól

4,3 MRD EURÓ, ÁTSZÁMÍTVA TÖBB MINT 1300 MRD FT FELETT RENDELKEZHETETT KÓSA LAJOS - MAGYAR NEMZET.
400 MILLIÓS LUXUVILLÁBA KÖLTÖZÖTT MATOLCSY GYÖRGY CSALÁDJA - 24.HU.
AZ INGATLANT MATOLCSY FIÁNAK CÉGE VETTE MEG, UNOKATESTVÉRÉNEK BANKJA HITELEZTE, MATOLCSY PEDIG HASZNÁLJA.
NEM RÁZTA MEG AZ OLAF-BOTRÁNY AZ ELIOST, A 2017-ES KÖZVILÁGÍTÁSI BESZERZÉSEIKET IS GYANÚS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NYERTÉK EL - INDEX.
A KAMPÁNYIDÕSZAK MIATT MÉGSEM TÜNTET MÁRCIUS VÉGÉN A MENTÕDOLGOZÓK SZÖVETSÉGE - NÉPSZAVA.
A FÜGGETLEN EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZERVEZET MEGTARTJA MÁRCIUS 24-ÉRE KITÛZÖTT TÜNTETÉSÉT.
CSAKNEM 2,4 MRD-ÉRT ÉPÍTHETI MEG A VERESEGYHÁZRA TERVEZETT KATOLIKUS ISKOLÁT A PUSKÁS STADION KIVITELEZÕJE.
DURVÁN TÚLÁRAZTÁK A VIZES VB UTÓKAMPÁNY-VIDEÓJÁT A G7.HU ÁLTAL MEGKÉRDEZETT SZAKÉRTÕK SZERINT.
UNIÓS FELMÉRÉS: A MAGYAR 89%-A A HAZÁJÁRA, 83%-A A DEMOKRÁCIÁRA NÉZVE VESZÉLYESNEK TARTJA AZ ÁLHÍREKET.
IRÁNYTÛ INTÉZET: A JOBBIKOS SNEIDER TAMÁS SZORONGATHATJA MEG A FIDESZT A HATVANI KÖRZETBEN.
KORMÁNYBARÁT TURISZTIKAI VÁLLALKOZÓ FIZETTE SEMJÉN ZSOLT SVÉDORSZÁGI VADÁSZATAIT - MAGYAR NEMZET.
SEMJÉNT IDÕKÖZBEN MEGHÍVTÁK EGY AMERIKAI VADÁSZATRA IS, AMIT ELFOGADOTT ÉS JELEZTE: VISZI MAGÁVAL BAYER ZSOLTOT IS.
VAGYONNYILATKOZATI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZ SEMJÉN ZSOLTTAL SZEMBEN A JOBBIK, ÉS FELJELENTÉST IS TESZ.
LASSAN ELÉRI AZ 50 EZRET AZ ORBÁN-KORMÁNY ÁLTAL 2010 ÓTA BEENGEDETT TÖRÖK, AFRIKAI ÉS ÁZSIAI BEVÁNDORLÓK SZÁMA.
8 BÍRÓSÁGI VÉGZÉS ELLENÉRE SEM KÖZLI A JOBBIK ÁLTAL MEGNYERT TÖBB MINT 100 SAJTÓPER HELYREIGAZÍTÁSAIT A KORMÁNYPÁRTI MAGYAR IDÕK.
MERÉNYLETET KÍSÉRELTEK MEG A GÁZAI ÖVEZETBE LÁTOGATÓ PALESZTIN MINISZTERELNÖK ELLEN, DE NEM SÉRÜLT MEG.
ELÕREHOZOTT VÁLASZTÁSOKRÓL TÁRGYALNA A FICO-KORMÁNYT ALKOTÓ HÁRMAS KOALÍCIÓ EGY TAGJA, A MOST-HÍD.
AZ ÚJSÁGÍRÓ-GYILKOSSÁG MIATT KORÁBBAN BEJELENTETTE LEMONDÁSÁT ROBERT KALINÁK SZLOVÁK BELÜGYMINISZTER.
KALINÁK LEMONDÁSÁT AZZAL INDOKOLTA, HOGY ÍGY A NYOMOZÓHATÓSÁGOKNAK NAGYOBB TERÜK LESZ DOLGOZNI.
TIZENHÉT MINISZTERHELYETTES LEMONDÁSÁT FOGADTA EL MATEUSZ MORAWIECKI LENGYEL KORMÁNYFÕ A KORMÁNYZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.
HIVATALOSAN IS BENYÚJTOTTA LEMONDÁSÁT MATTEO RENZI AZ OLASZ DEMOKRATA PÁRT FÕTITKÁRI TISZTSÉGÉRÕL.
A TÖRÖK PARLAMENT ELFOGADTA A VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉGEK MEGKÖTÉSÉT LEHETÕVÉ TEVÕ TÖRVÉNYT.
NEMZETBIZTONSÁGI OKOKRA HIVATKOZVA MEGAKADÁLYOZTA A FEHÉR HÁZ EGY SZINGAPÚRI CÉG AMERIKAI VÁLLALATFELVÁSÁRLÁSÁT.
SZKRIPAL-ÜGY - OROSZ LAPOK: LONDON MOSZKVA LEGKEMÉNYEBB NYUGATI ELLENFELÉVÉ VÁLHAT.
TILLERSON: VALÓSZÍNÛ, HOGY OROSZORSZÁG FELELÕS A VOLT KÉM MEGMÉRGEZÉSÉÉRT.
A NATO KOMOLY AGGODALMÁT FEJEZTE KI AZ IDEGMÉREG HASZNÁLATA MIATT.
KONKRÉT LÉPÉSEKET VÁR JAPÁN ÉSZAK-KOREÁTÓL A NUKLEÁRIS LESZERELÉS ÉRDEKÉBEN.
BUSZ ÉS VILLAMOS ÜTKÖZÖTT A SZÉLL KÁLMÁN TÉRNÉL, PÓTLÓBUSZOK JÁRNAK.
EGY KISTEHERAUTÓ ÉS KÉT SZEMÉLYAUTÓ KARAMBOLOZOTT KIRÁLYSZENTISTVÁN KÜLTERÜLETÉN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
KIÉGETT EGY LAKÓKOCSI EGY ÉPÍTKEZÉSEN BUDAPESTEN, AZ ERZSÉBET HÍD PESTI HÍDFÕJÉNÉL, ELOLTOTTÁK A LÁNGOKAT.
FRONTÁLISAN ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY NYERGES VONTATÓ ÉS EGY KISTEHERAUTÓ DARVAS TÉRSÉGÉBEN, A 47-ES FÕÚTON, A VONTATÓ VEZETÕJE MEGSÉRÜLT.
KARAMBOLOZOTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS EGY TEHERAUTÓ BAJNA ÉS SZOMOR KÖZÖTT, KETTEN MEGHALTAK, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK.
FELBORULT EGY AUTÓSZÁLLÍTÓ AZ M1-ESEN, BIATORBÁGY TÉRSÉGÉBEN, TORLÓDÁSRA KELL SZÁMÍTANI.
VÁGÁNYFELÚJÍTÁS MIATT RÖVIDÍTETT ÚTVONALON KÖZLEKEDIK BUDAPESTEN A 4-ES-6-OS ÉS A 17-ES VILLAMOS A HÉTVÉGÉN.