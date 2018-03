5.50 - REGGELI JÁRAT. A MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA. 8.30 - A PERONON: VONA GÁBOR, A JOBBIK MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE. HÉTFÕN KÉSÕ ESTE TÁRGYALT EGYMÁSSAL AZ LMP ÉS A JOBBIK. SZÉL BERNADETT: SOKKAL JOBB VOLT A HANGULAT, MINT A VASÁRNAPI ELLENZÉKI TALÁLKOZÓN. A HÉTFÕ ESTI TALÁLKOZÓ UTÁN A TÁRGYALÁS RÉSZLETEIT NEM ÁRULTÁK EL, MINDKÉT FÉL AZT MONDTA, HOGY MEGBESZÉLI SAJÁT PÁRTJÁVAL A TÖRTÉNTEKET. MÉG FÉL TUCAT VOLT ÜGYNÖK ÜLHET A KORMÁNYPÁRTBAN MAGYAR NEMZET. CSALÁST GYANÍT AZ OLAF ROGÁNÉK TALÁLMÁNYÁNAK ÜGYÉBEN, MÁR A NAV IS NYOMOZ A MOBIL ALÁÍRÁSRA FELVETT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATBAN. MÁJUSIG MEGHOSSZABBÍTOTTA AZ ELIOS-ÜGYBEN A NYOMOZÁS HATÁRIDEJÉT A PEST MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG. STRASBOURGBAN KERES JOGORVOSLATOT A SZÁMVEVÕSZÉKI BÜNTETÉSRE A JOBBIK. NEM ENGEDTE A 18. KERÜLETI JEGYZÕ AZ MSZP-S KUNHALMI ÁGNESNEK, HOGY ÁTNÉZZE A FIDESZ ÉS A LÉVAI KATALIN-FÉLE LENDÜLETTEL PÁRT AJÁNLÁSAIT. TÖMEGES VÁLASZTÁSI CSALÁS TÖRTÉNHETETT CSEPELEN, 23 PÁRT ÉLT VISSZA HALOTTAK ADATAIVAL. A SZEGEDI 1-ES VÁLASZTÓ-KÖRZETBEN GYANÍTOTT CSALÁSBAN 10 PÁRT IS ÉRINTETT LEHET - SZEGED.HU. HAMIS AJÁNLÁSOK MIATT FELJELENTETTÉK A FIDESZ TAPOLCAI KÉPVISELÕJELÖLTJÉT IS. 192-EN FAGYTAK HALÁLRA MÁRCIUS KÖZEPÉIG MAGYARORSZÁGON, AZ ÁLDOZATOK KÖZEL FELE SAJÁT OTTHONÁBAN HÛLT KI. LÁZÁR JÁNOS: MÁRKI-ZAY PÉTER HADAT ÜZENT A KORMÁNYNAK, A FIDESZNEK ÉS ORBÁN VIKTORNAK. DK: A RENDÕRSÉG LEFOGLALTA A FIDESZ ÉS LÉVAI KATALIN PÁRTJÁNAK AJÁNLÓÍVEIT - 24.HU. A FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT VISSZALÉPTETI JELÖLTJEIT A JOBBIK JAVÁRA - EGYENESEN. KARÁCSONY: MAGYARORSZÁGON EGY ERÕSZAKOS KISEBBSÉG, A FIDESZ FENYEGETI A BÉKÉS TÖBBSÉGET. TÜNTETÉST SZERVEZ A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYÉRT MÁRCIUS VÉGÉN A FÜGGETLEN EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZERVEZET ATV. AZ NVI MEGKEZDTE AZ ORSZÁGOS PÁRTLISTÁS SZAVAZÓLAPOK POSTÁZÁSÁT A MAGYARORSZÁGI LAKÓHELLYEL NEM RENDELKEZÕ MAGYAR VÁLASZTÓKNAK. KUBATOV GÁBOR KÜLDTE AZ EMBEREIT A FIDESZ SZÉKHÁZ ELÕTTI TÜNTETÉSRE - EZT ÁLLÍTJA A FERENCVÁROS KORÁBBI SZURKOLÓI KOORDINÁTORA -PRIVATKOPO.HU. A FEHÉR HÁZ NEM GRATULÁLT VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖKNEK AZ ÚJRAVÁLASZTÁSÁHOZ, DE EGYÜTTMÛKÖDIK OROSZORSZÁGGAL. TÖBB KÉPVISELÕ BÍRÁLTA A MAGYARORSZÁGI HELYZETET AZ EURÓPAI PARLAMENT KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSÜGYI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSÉN. KÉMGYILKOSSÁG - AZ EU TÁMOGATÁSÁRÓL BIZTOSÍTOTTA AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGOT. BREXIT-TÁRGYALÁSOK: AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG AZ ÁTMENETI IDÕSZAKBAN IS RÉSZESE MARADNA A VÁMUNIÓNAK ÉS AZ EGYSÉGES PIACNAK. A MEGÁLLAPODÁS SZERINT AZ ÁTMENETI IDÕSZAKBAN AZ ANGLIÁBA ÉRKEZÕ UNIÓS ÁLLAMPOLGÁROK JOGAIT IS AZ UNIÓS JOG VÉDI. A TÖRÖKÖK ÉS SZÍRIAI SZÖVETSÉGESEIK ELFOGLALTÁK AFRINT A KURDOKTÓL. FOSZTOGATNI KEZDTEK A TÖRÖK HADSEREGGEL SZÖVETSÉGES MILICISTÁK A SZÍRIAI AFRÍN VÁROSÁBAN MAGYAR NEMZET. A DAMASZKUSZI VEZETÉS A TÖRÖK CSAPATOK KIVONULÁSÁT KÖVETELTE AFRÍNBÓL. LEGKEVESEBB 15 GYERMEK ÉS KÉT NÕ MEGHALT A KELET-GÚTAI ARBIN TELEPÜLÉS ISKOLÁJÁBAN, MIKOR REJTEKHELYÜKET BOMBATALÁLAT ÉRTE. EGYEDÜL A SZOCIALIZMUS MENTHETI MEG KÍNÁT - JELENTETTE KI HSZI CSIN-PING ÁLLAMFÕ. ELSÕ ALKALOMMAL OKOZOTT HALÁLOS BALESETET EGY ÖNVEZETÕ UBER TAXI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN. INDUL A LÍBIAI ELNÖKVÁLASZTÁSON A NÉHAI DIKTÁTOR, MOAMMER KADHAFI FIA, SZEIF AL-ISZLÁM. LEGKEVESEBB HÚSZ EMBER MEGHALT MADAGASZKÁRON A SZIGETEN VÉGIGSÖPRÕ TRÓPUSI VIHARBAN A HÉTVÉGÉN. AZ ÉJSZAKAI ÓRÁKTÓL AZ ORSZÁG NYUGATI RÉSZÉN HÓFÚVÁSRA, NÉHÁNY KELETI MEGYÉBEN HAVAZÁSRA FIGYELMEZTET A METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT. TELJESEN LEÉGETT EGY CSALÁDI HÁZ PILISVÖRÖSVÁRON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. VALAMENNYI BELVÍZVÉDELMI SZAKASZON KÉSZÜLTSÉG VAN ÉRVÉNYBEN BÉKÉS MEGYÉBEN, AZ ELÖNTÖTT TERÜLET NAGYSÁGA ELÉRI A 11 EZER HEKTÁRT. HALÁLRA GÁZOLT A VONAT EGY EMBERT DUNAKESZI ÉS GÖD KÖZÖTT. SZOMBATON KARBANTARTÁS LESZ A NYUGATI PÁLYAUDVARON, TÖBB VONAT ÚTVONALA MÓDOSUL. 52 KILÓ KÁBÍTÓSZER ELÕÁLLÍTÁSÁRA ALKALMAS TABLETTÁT TALÁLTAK A RENDÕRÖK EGY AUTÓBUSZBAN, RÖSZKÉN.