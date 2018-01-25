2018. január 25.,
csütörtök, Pál napja

„Titkos” migránsok?

Hír TV

2018. január 25., csütörtök 08:59, frissítve: csütörtök 09:05

Nemzetbiztonsági bizottság előtt az 1300 „titkos” migráns ügye. Németh Szilárd kimegy, ha Szél Bernadett bemegy a bizottsági ülésre? Vitára hívta ki Mirkóczki Ádám a szintén egri Nyitrai Zsoltot a migránskérdésről. Vendégünk volt Mirkóczki Ádám, a Jobbik országgyűlési képviselője.

 

 

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Mirkóczki ÁdámReggeli járat

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