2018. május 28.,
hétfő, Emil, Csanád napja

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Tisztújítás

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2018. május 28., hétfő 07:55, frissítve: hétfő 08:29

Tisztújítás után az LMP. A kizárásról és az etikai bizottság döntéseiről is kérdeztük a férfi társelnöki poszt egyetlen jelöltjét, Keresztes László Lórántot.

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