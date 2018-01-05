2018. január 5.,
péntek, Simon napja

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Terrorfenyegetésre készülnek az iskolákban

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2018. január 5., péntek 07:20, frissítve: péntek 07:34

Terrorfenyegetésre készülnek az iskolákban. A honvédelmi akciótervről Dúró Dórát, a Jobbik országgyűlési képviselőjét kérdeztük.

 

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