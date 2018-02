A VÁLASZTÁSIG VÁRHATÓAN NEM FOGADJÁK EL A KORMÁNY ÚJABB BEVÁNDORLÁSELLENES TÖRVÉNYCSOMAGJÁT. OLAF: HAMAR ENDRE ÉS TIBORCZ ISTVÁN SZÁNDÉKOSAN LOPTA MEG AZ UNIÓT A KÖZVILÁGÍTÁSI PÁLYÁZATOKKAL. EGYÜTT: AZ ÜGYÉSZSÉGNEK MÁR KI KELLETT VOLNA TANÚKÉNT HALLGATNIA HAMAR ENDRÉT. OLAF-JELENTÉS: KALOCSÁN PONTRÓL PONTRA UGYANAZT A TRÜKKÖT ALKALMAZTÁK AZ ELIOS LÁMPAPÁLYÁZATÁN, MINT SZOLNOKON. TIBORCZ-ÜGYBEN IS VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓS SORVEZETÕT KAPTAK A FIDESZES POLITIKUSOK - MAGYAR NEMZET. LÁZÁR JÁNOS SZERINT SIMICSKÓ HIBÁZOTT AZZAL, HOGY AZ ÓVODÁSOKNAK KAMPÁNYOLT. DK: POLITIKAI PEDOFÍLIA, HA EGY MINISZTER GYEREKEKKEL KAMPÁNYOL. SZÜLÕK SEGÍTSÉGÉT KÉRIK SZEKSZÁRDON TÖBB ISKOLA VIZES BLOKKJÁNAK FELÚJÍTÁSÁHOZ. A SZÜKSÉGES ÖSSZEG KÉTHARMADA MÁR MEGVAN, SEM AZ ÖNKORMÁNYZAT, SEM A KLIK NEM AKARJA FIZETNI A HIÁNYZÓ RÉSZT. FÉL NAPBA TELT, MIRE ÉSZREVETTÉK, HOGY MEGHALT EGY FÉRFI A 17-ES VILLAMOSON - BORS. AZ UTAK FELÚJÍTÁSÁT, A TURIZMUS FELLENDÍTÉSÉT ÉS A FALVAK FELVIRÁGOZTATÁSÁT ÍGÉRI VONA GÁBOR PÉNTEKEN BEMUTATOTT PROGRAMJÁBAN. ORBÁN BIZTONSÁGPOLITIKAI SZAKÉRTÕJE SZERINT CSAK AZÉRT NEM ADTAK TÛZPARANCSOT A DÉLI HATÁRON, MERT ROSSZ LENNE A SAJTÓVISSZHANGJA. MÁR KILENC ISKOLASZÖVETKEZET ÜGYÉBEN FOLYIK NYOMOZÁS A VOLT MSZP-S CZEGLÉDY CSABA ELLEN. HATÁRIDÕBEN MEGKÜLDTÉK INTÉZKEDÉSI TERVÜKET AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉKNEK AZ ELLENZÉKI PÁRTOK. EGYRE TÖBB BÍRÓ HAGYJA EL A PESTI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁGOT - HVG.HU. FEJENKÉNT AKÁR 8-10 EZER FORINTTAL TARTOZHAT AZ ÁLLAM 40 EZER NYUGDÍJ MELLETT DOLGOZÓNAK. VASÁRNAP ISMÉTELTEN MUNKABESZÜNTETÉSSEL FOLYTATÓDIK A SZTRÁJK A BOSCH MISKOLCI ÜZEMÉBEN. TOVÁBBRA IS ÉRDEKLÕDIK A TELENOR IRÁNT MÉSZÁROS LÕRINC CÉGE. ENSZ: A "STOP SOROS" TÖRVÉNYCSOMAG INDOKOLATLANUL KORLÁTOZZA AZ EGYESÜLÉSI SZABADSÁGOT. A NÉMET SZÖVETSÉGI KORMÁNY SZERINT AGGÁLYOS A "STOP SOROS" ELNEVEZÉSÛ TÖRVÉNYJAVASLAT. HAZUGSÁGGAL VÁDOLJA UKRAJNÁT AZ OKTATÁSI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATBAN SZIJJÁRTÓ PÉTER. SZIJJÁRTÓ: UKRAJNÁNAK EGYEZTETNIE KELL A KÁRPÁTALJAI MAGYAROKKAL. ERDÉLYI LAP: HIÁNYOS ROMÁN NYELVTUDÁSA MIATT ALÁZTAK MEG EGY MAGYAR DIÁKLÁNYT TEMESVÁRON. A FEGYVERTARTÁSI TÖRVÉNYEK SZIGORÍTÁSÁT KÖVETELTÉK FLORIDÁBAN A SZERDAI ISKOLAI MÉSZÁRLÁS KÖZELÉBEN RENDEZETT VIRRASZTÁSON. EGY MANHATTANI KÖZÉPISKOLAI TANÁRT ÉS A TESTVÉRÉT GYANÚSÍTJA BOMBAGYÁRTÁSSAL AZ FBI. MERKEL: NÉMETORSZÁG JAVÍTANÁ KAPCSOLATAIT TÖRÖKORSZÁGGAL. TÖRÖKORSZÁG SZABADON ENGEDTE A DIE WELT CÍMÛ NÉMET LAP EGY ÉVE BEBÖRTÖNZÖTT TUDÓSÍTÓJÁT. TÖRÖK PUCCSKÍSÉRLET - ÉLETFOGYTIGLANI BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK HAT ÚJSÁGÍRÓT. KÜLFÖLDRÕL PRÓBÁLJÁK BEFOLYÁSOLNI AZ OROSZ ELNÖKVÁLASZTÁSI KAMPÁNYT A PUTYIN-KORMÁNY SZERINT. 6 HÓNAPRA FELFÜGGESZTETTE A BUKARESTI DOPPINGLABOR MÛKÖDÉSÉT A NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES ÜGYNÖKSÉG. EGY NEMZETKÖZI KUTATÓCSOPORT A KEPLER ÛRTÁVCSÕ ADATAIT ELEMEZVE 95 ÚJ EXOBOLYGÓT AZONOSÍTOTT. TÖBB MINT SZÁZEZER ORANGUTÁNT ÖLTEK MEG 2002 ÓTA BORNEÓN. A SPORTOLÓKAT IS ELÉRTE A NOROVÍRUS PJONGCSANGBAN, KÉT SVÁJCI SÍAKROBATÁT KIKÖLTÖZTETTEK AZ OLIMPIAI FALUBÓL. LÚGOS ORVOS - FELMENTÉST KÉRT A VÁDLOTT ÉS VÉDÕJE A FÕVÁROSI ÍTÉLÕTÁBLÁN. EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE, AMIKOR LÁNGRA KAPOTT EGY TANYAÉPÜLET TETÕSZERKEZETE A KISKUNMAJSA KÖZELI TAJÓN. SÚLYOS BETEGSÉG UTÁN, ÉLETÉNEK 88. ÉVÉBEN ELHUNYT HARSÁNYI IVÁN TÖRTÉNÉSZPROFESSZOR. EGY EMBER MEGHALT, AMIKOR AUTÓJÁVAL TÓBA HAJTOTT, A BÁCS-KISKUN MEGYEI AKASZTÓ KÜLTERÜLETÉN. CSÖKKENTETTE BRUTTÓ 4-4 FORINTTAL A 95-ÖS BENZIN ÉS A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT A MOL NYRT. KÉT RENDÕRAUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A IV. KERÜLETBEN, A BALESETBEN EGY RENDÕR A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE, TOVÁBBI 3 PEDIG MEGSÉRÜLT. EGY TEHERAUTÓBAN 23 TONNA ISMERETLEN EREDETÛ BURGONYÁT TALÁLTAK AZ M1-ESEN. BARNÁK LÁSZLÓT VÁLASZTOTTÁK A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ FÕIGAZGATÓJÁNAK.