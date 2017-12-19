2017. december 19.,
kedd, Viola napja

Tehetség

Hír TV

2017. december 19., kedd 08:21, frissítve: kedd 09:26

Remek szezont zár ciprusi csapatánál, és teljesítményével egyre inkább felhívja magára a nemzetközi labdarúgóklubok figyelmét is a 20 éves Sallai Roland. Horti Gábor vendége volt a tehetséges magyar válogatott focista édesapja, Sallai Tibor volt NB I-es labdarúgó.

Hír TVvissza a címlapra
Reggeli járatSallai Tibor

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV