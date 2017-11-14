Tehermentesítés

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: HEER ORSOLYA.
8:30 A PERONON: SZAKÁCS LÁSZLÓ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, MSZP.
A PARLAMENT SZIGORÍTHATJA A KAMPÁNYFINANSZÍROZÁSI SZABÁLYOKAT MAI ÜLÉSÉN.
A FIDESZES JAVASLAT SZERINT AZ 1%-OT EL NEM ÉRÕ PÁRTOKNAK VISSZA KELLENE FIZETNIÜK AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁST.
A BKV IRODAI DOLGOZÓKKAL, SZERELÕKKEL, MÉRNÖKÖKKEL PÓTOLJA A SOFÕRHIÁNYT NÉPSZAVA.
TÖBB SZÁZ FÕS MUNKAERÕHIÁNNYAL KÜZD A MAGYAR POSTA IS, FÕLEG BUDAPESTEN ÉS NYUGAT-MAGYARORSZÁGON.
TASZ: DÖNTÖTT A CÉGBÍRÓSÁG, JOGSZERÛTLENÜL ZÁRATTA BE A NÉPSZABADSÁGOT A MEDIAWORKS.
A BÍRÓSÁGI DÖNTÉS SZERINT A MEDIAWORKS ELMULASZTOTTA BIZTOSÍTANI A MUNKAVÁLLALÓI KÉPVISELETET A DÖNTÉS MEGHOZATALAKOR.
SOKALLTA AZ ÜZEMANYAG ÁRÁT A VÁLASZTÓKÖRZETÉBEN TÁLLAI ANDRÁS, EZÉRT "RÁSZÓLT" A MOL-RA, HOGY CSÖKKENTSÉK AZT.
AZ LMP JELEZTE: FELJELENTÉST TESZ AZ ADÓHATÓSÁG ELNÖKE ELLEN HIVATALI VISSZAÉLÉS MIATT.
ROSSZUL GAZDÁLKODOTT A FÕVÁROSI HOSPICE HÁZ ÓNODI-SZÛCS ZOLTÁN EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAMTITKÁR SZERINT - MAGYAR NEMZET.
A HOSPICE ALAPÍTVÁNY PROGRAMIGAZGATÓJA AZT MONDTA: HA GOND LETT VOLNA A GAZDÁLKODÁSUKKAL, NEM KAPTAK VOLNA TÁMOGATÁST.
ELÕRE MEGÍRTA A KORMÁNYPÁRTI SAJTÓ, HOGY DOBREV KLÁRÁT KI AKARJA HALLGATNI AZ ÜGYÉSZSÉG A CZEGLÉDY-ÜGYBEN.
ROGÁN HIVATALA HAGYTA JÓVÁ A CÖF MVM-TÕL ÉRKEZÕ FÉLMILLIÁRDOS TÁMOGATÁSÁT - ÁTLÁTSZÓ.HU.
MÉGIS ELBONTJÁK A VIZES VÉBÉRE ÉPÍTETT MAGASUGRÓ-TORONY BETONTALAPZATÁT, MÁR NEKI IS KEZDTEK A MUNKÁLATOKNAK - RTL KLUB.
KÖZÖS JELÖLTET ÁLLÍTOTT AZ ELLENZÉK A FIDESZ ELLEN SOLYMÁRON.
A 3-AS METRÓ FELÚJÍTÁSÁVAL PÁRHUZAMOSAN LÁTNAK NEKI AZ 1-ES VILLAMOS MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK, A NYOMVONALON FÁK SZÁZAIT VÁGJÁK KI.
A KORMÁNY 2 MRD FT-TAL TÁMOGATJA AZ E-SPORTOT MAGYAR KÖZLÖNY.
KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖK HIVATALOS LÁTOGATÁSRA EGYIPTOMBA UTAZIK.
A BUKARESTI PARLAMENT ELUTASÍTOTTA MÁRCIUS 15-E NEMZETI ÜNNEPPÉ NYILVÁNÍTÁSÁT ROMÁNIÁBAN.
TÖBB MINT NÉGYSZÁZAN MEGHALTAK, TÖBB EZREN MEGSÉRÜLTEK AZ IRAK ÉS IRÁN HATÁRVIDÉKÉT SÚJTÓ, 7,3-AS ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉSBEN.
A FÜLÖP-SZIGETEKEN ZÁRJA 12 NAPOS ÁZSIAI KÖRÚTJÁT DONALD TRUMP, RODRIGO DUTERTE FÜLÖP-SZIGETEKI ELNÖK "SZERELMES DALLAL" FOGADTA ÕT.
VÉDELMÉBE VETTE TRUMPOT A KREML A CIA VOLT IGAZGATÓJÁNAK ÁLLÍTÁSÁVAL SZEMBEN, MISZERINT "TRUMP MEGRETTENT PUTYINTÓL".
AZ EGÉSZSÉGÜGY ELSÕRANGÚ SZAKÉRTÕJEKÉNT SZÁMON TARTOTT ALEX AZART JELÖLTE EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERNEK TRUMP.
PUTYIN: AZ OROSZ-TÖRÖK-IRÁNI EGYÜTTMÛKÖDÉS KONKRÉT EREDMÉNYEKET HOZOTT SZÍRIÁBAN.
AZ USA NEM TÁVOZIK SZÍRIÁBÓL ADDIG, AMÍG A GENFI ENSZ-BÉKETÁRGYALÁSOKON ELÕRELÉPÉS NEM TÖRTÉNIK.
CÉLZOTT SZANKCIÓKAT FOGADTAK EL VENEZUELA ELLEN AZ EU KÜLÜGYMINISZTEREI AZ EMBERI JOGOK SÚLYOS MEGSÉRTÉSE MIATT.
PÁRIZSI MERÉNYLETEK - MACRON ÉS HOLLANDE EGYÜTT EMLÉKEZETT A MÁSODIK ÉVFORDULÓN.
KÖZEL ÖTVENEZER, TERRORISTA PROPAGANDÁT TARTALMAZÓ VIDEÓT TÁVOLÍTOTT EL A YOUTUBE.
IZRAEL MEGTILTOTTA TÖBB EURÓPAI DIPLOMATA BELÉPÉSÉT AZ ORSZÁGBA, MERT TÁMOGATJÁK AZ IZRAEL ELLENI BOJKOTTMOZGALMAT.
A DZSIHADISTÁK VISSZAFOGLALTÁK UTOLSÓ KELET-SZÍRIAI FELLEGVÁRUKAT.
A NEMZETKÖZI ELFOGATÓPARANCS ELLENÉRE UGANDÁBA UTAZOTT A SZUDÁNI ELNÖK.
34 EMBER MEGHALT, 26 MEGSÉRÜLT EGY GYÚLÉKONY ANYAGOT SZÁLLÍTÓ VONAT BALESETÉBEN KONGÓBAN.
LEGKEVESEBB 14 EMBER ELÉGETETT HOLTTESTÉT TALÁLTÁK MEG DÉLNYUGAT-MEXIKÓBAN.
TÖBB EZREN TÜNTETTEK AZ ABORTUSZ TELJES BETILTÁSA ELLEN BRAZÍLIÁBAN.
TÖBB MINT TÍZEZREN REKEDTEK EGY KÍNAI REPTÉREN, MIUTÁN A KÖD MIATT NEM ENGEDTÉK A HATÓSÁGOK FELSZÁLLNI A GÉPEKET.
KÉSNEK A VONATOK A BUDAPEST-DEBRECEN-NYÍREGYHÁZA VASÚTVONALON FELSÕVEZETÉKI ZÁRLAT MIATT.
KARAMBOLOZOTT EGY KAMION ÉS EGY KISTEHERAUTÓ A 4-ES ÚTON ABONYNÁL, AZ UTAT LEZÁRTÁK.
LEFEJEZTÉK AZ ESZTERGOMI BAZILIKÁNÁL TALÁLHATÓ MÁRIA-SZOBROT, A RENDÕRSÉG ELJÁRÁST INDÍTOTT.
NEPÁLI EMBERCSEMPÉSZ ELLEN EMELTEK VÁDAT NAGYKANIZSÁN.
ELGÁZOLT EGY GYERMEKET EGY AUTÓBUSZ ZUGLÓBAN, A 8 ÉVES KISFIÚ A KÓRHÁZBAN BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE.
KISKORÚ GYERMEKÜK ELLEN ELKÖVETETT SZEXUÁLIS ZAKLATÁS MIATT ÁLL BÍRÓSÁG ELÕTT EGY TÁPIÓSZELEI FÉRFI ÉS ANNAK ÉLETTÁRSA.
ÁROKBA HAJTOTT, MAJD FÁNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ AZ M6-OSON PAKSNÁL, A SOFÕR A HELYSZÍNEN MEGHALT.