Tehermentesítés

2017. november 14.,
kedd, Aliz napja

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2017. november 14., kedd 09:00

Mérsékelné az autósok terheit a Jobbik, erről is kérdeztük a párt országgyűlési képviselőjét, Z. Kárpát Dánielt.

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Z. Kárpát Dániel

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