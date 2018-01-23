2018. január 23.,
kedd, Zelma, Rajmund napja

Támadás

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2018. január 23., kedd 07:20, frissítve: kedd 07:36

Karaktergyilkosság Szél Bernadett ellen. Az LMP afgán munkatársán keresztül támadják a párt miniszterelnök-jelöltjét. Vendégünk volt az LMP elnökségi tagja, Ungár Péter.

 

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Reggeli járatLMPUngár Péter

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