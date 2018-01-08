2018. január 8.,
hétfő, Gyöngyvér napja

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2018. január 8., hétfő 09:00, frissítve: hétfő 11:28

Sztrájkkal kezdik az évet az önkormányzati hivatalnokok, a Jobbik kiáll a bérkövetelés mellett. A párt országgyűlési képviselője, Hegedűs Lorántné volt a vendégünk.

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Hegedűs LórántnéReggeli járat

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