REGGELI JÁRAT CSÜTÖRTÖKÖN IS 5 ÓRA 50-TÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ, BÍRÓ BEÁTA. FÕBB TÉMÁINK: 8.30 - A PERONON: VOLNER JÁNOS A JOBBIK ALELNÖKE. SZTRÁJKSOROZATOT HIRDET AZ ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK BÉREMELÉSE ÉRDEKÉBEN AZ MKKSZ. NEMZETKÖZI AKCIÓBAN ELFOGTAK 3 SZÍRIAI ÁLLAMPOLGÁRT, ÉS LEFOGLALTAK CSAKNEM 150 MILLIÓ FT ÉRTÉKÛ KÉSZPÉNZT POLICE.HU NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTHATJÁK A NAGYKÖRÚTON BELÜL TALÁLHATÓ VENDÉGLÁTÓHELYEK KÖTELEZÕ ZÁRÓRÁJÁRÓL SZÓLÓ KÉRDÉST. SEMMELWEIS IGNÁC-EMLÉKÉVVÉ NYILVÁNÍTOTTA 2018-AT A KORMÁNY. NEM TART A FIDESZ ATTÓL, HOGY SOROS GYÖRGY HAMAROSAN INDULÓ „VALÓSÁGKAMPÁNYA” RONT MAJD A VELE SZEMBENI KORMÁNYPROPAGANDA HATÁSFOKÁN HVG.HU. MAGYARORSZÁG KEVESET KÖLT EGÉSZSÉGÜGYRE, 2015-BEN AZ 1 FÕRE JUTÓ EGÉSZSÉGÜGYI KIADÁS 449 EZER FT VOLT, AMI AZ UNIÓS ÁTLAG FELE VG.HU. CZIBERE KÁROLY: A SZEGÉNYSÉGBEN ÉLÕK SZÁMA 800 EZERREL CSÖKKENT 2012 VÉGE ÓTA. GYURCSÁNY FERENC: A DK-BAN EGYRE ERÕSEBB AZ AZ ÁLLÁSPONT, AMELY NEM AKAR KÖZÖS LISTÁT AZ MSZP-VEL NÉPSZAVA. RON WERBER AZ LMP KAMPÁNYTANÁCSADÓJA: GYURCSÁNY MÉRGEZÕ, VÁLLALHATATLAN JELENSÉG INDEX.HU. A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ SZERINT A KORMÁNY ÁTVERTE A NYUGDÍJASOKAT. FIDESZ: A NYUGDÍJASOKAT GYURCSÁNY ÉS A BALOLDAL VERTE ÁT. NÖVELNÉ A SZAKSZERVEZETEK SÚLYÁT A JOBBIK. NAGYOBB TERET ENGEDNÉNEK AZ ÉRDEKVÉDÕKNEK A MUNKA-KÖRÜLMÉNYEKBE VALÓ BELESZÓLÁSBA. AZ ELTE EGYRE TÖBB KARÁN TESZIK KI HABONY ÁRPÁD INGYENES PROPAGANDAÚJSÁGJÁT, A LOKÁLT, VAN, AHOL KÜLÖN ÚJSÁGTARTÓ ÁLLVÁNY IS JÁR NEKI - ÁTLÁTSZÓ.HU. ELKÉPZELHETÕ, HOGY ELMARAD AZ MSZP JÖVÕ SZOMBATRA TERVEZETT KONGRESSZUSA. A PÁRT ORSZÁGOS VEZETÉSÉBEN TÖBBEN IS ÚGY LÁTJÁK, NINCS ÉRTELME MEGTARTANI A RENDEZVÉNYT MERT SEMMILYEN SZEMÉLYI KÉRDÉSRÕL NEM TUDNÁNAK DÖNTENI MAGYAR NEMZET. SIMICSKA LAJOS: ORBÁN VIKTOR ELÁRULTA A FIDESZ EREDETI CÉLJAIT, ÉS DEMOKRÁCIA HELYETT DESPOTIKUS DIKTATÚRÁT ÉPÍT RTL KLUB HÍRADÓ. ISMÉT FELGYÚJTOTTA MAGÁT EGY TIBETI BUDDHISTA SZERZETES, TILTAKOZVA AZ ELLEN, HOGY HAZÁJA NAGY RÉSZÉT KÍNA MEGSZÁLLVA TARTJA. MEGERÕSÍTETTE ELSÕFOKÚ ÍTÉLETÉT SZERDÁN A HÁGAI NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉK HÁROM VOLT BOSZNIAI HORVÁT VEZETÕ ÜGYÉBEN. JOGERÕSEN SÚLYOS BÖRTÖNBÜNTETÉSEKET SZABTAK KI A MUSZLIMOK ELLEN A DÉLSZLÁV HÁBORÚ IDEJÉN ELKÖVETETT ETNIKAI TISZTOGATÁSOK MIATT. A HORVÁT KORMÁNYFÕ BÍRÁLTA A HÁGAI NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETÉT. SLOBODAN PRALJAK VOLT BOSZNIAI HORVÁT TÁBORNOK MÉRGET VETT BE ÍTÉLETHIRDETÉSKOR A HÁGAI BÍRÓSÁGON ÉS ÉLETÉT VESZTETTE. MAGAS VÁLTSÁGDÍJÉRT RABOLTAK EL EGY NÕT LENGYELORSZÁGBAN, AZ ELKÖVETÕKET ELFOGTÁK. PHENJAN TOVÁBBI SZANKCIÓKRA SZÁMÍTHAT JELENTETTE BE DONALD TRUMP. WASHINGTON MINDENKIT A PHENJANNAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK MEGSZAKÍTÁSÁRA SZÓLÍT. GUY VERHOFSTADT: TÖRTÉNT ELÕRELÉPÉS A BREXIT-TÁRGYALÁSOKON, DE MÉG NEM ELEGENDÕ. SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS KERÉKPÁROS ÜTKÖZÖTT ÖSSZE SZIGETVÁRON, A SZÉCHENYI UTCÁBAN. AZ ÜTKÖZÉS KÖVETKEZTÉBEN A KERÉKPÁR VEZETÕJE ÉLETÉT VESZTETTE. ÁROKBA HAJTOTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN, GÖDÖLLÕNÉL, A BABATI PIHENÕ KÖZELÉBEN, A NYÍREGYHÁZA FELÉ VEZETÕ OLDALON. A 2-ES FÕÚT NÓGRÁD MEGYEI SZAKASZÁN SZENDEHELY ÉS RÉTSÁG KÖZÖTT A HÓ MIATT ELAKADT KAMIONOK NEHEZÍTIK A KÖZLEKEDÉST MINDKÉT IRÁNYBA. 62 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT SZABÓ LÁSZLÓ VILÁGBAJNOKI EZÜSTÉRMES KÉZILABDÁZÓ. A BÉKÉS MEGYEI RENDÕRSÉG ÕRIZETBE VETT HÁROM SZLOVÁK ÁLLAMPOLGÁRT, AKIKET EGY PANNONHALMI BETÖRÉS UTÁN KOMÁROMBAN FOGTAK EL. AZ M0-ÁS AUTÓÚTON AZ M1-ES AUTÓPÁLYA FELÉ A 6-OS ÚT CSOMÓPONTJÁNÁL JAVÍTJÁK A BURKOLATOT.