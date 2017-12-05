2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Szervezett maffia

Hír TV

2017. december 5., kedd 07:55, frissítve: kedd 08:05

Mi lesz az agrártámogatásokkal 2020 után? Erről és az uniós támogatásokat lenyúló szervezett maffiáról is kérdeztük Gőgös Zoltánt, az MSZP országgyűlési képviselőjét.

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Gőgös ZoltánReggeli járat

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