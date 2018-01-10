Szavazz haza!

2018. január 10.,
szerda, Melánia napja

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2018. január 10., szerda 09:00, frissítve: szerda 09:03

Ideiglenes külhoni szavazóhelyiségek létrehozását követelik a Liberálisok. Érvek Sermer Ádámtól, a Liberálisok elnökhelyettesétől.

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Reggeli járatSermer Ádám

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