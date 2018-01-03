2018. január 3.,
szerda, Genovéva, Benjámin napja

Sima út

Hír TV

2018. január 3., szerda 07:32, frissítve: szerda 08:17

Pénztárcakímélő, adminisztrációt csökkentő, autósbarát intézkedésekkel indult az év az autópályákon. A részletekről Kovács Kázmért, a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnökét kérdeztük.

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Kovács KázmérReggeli járat

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