2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Segélyhívás

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2017. december 5., kedd 07:57, frissítve: kedd 08:06

Nem csak a tűzoltóknak okoz nehéz pillanatokat a 112-es hívószám. A mentők tapasztalatairól és javaslatairól is beszéltünk Illés Istvánnal, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége alelnökével.

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Reggeli járatIllés István

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