2018. január 23.,
kedd, Zelma, Rajmund napja

Sakk-matt

Hír TV

2018. január 23., kedd 07:19, frissítve: kedd 07:37

Sakkot kapott a kormány hazugsággyára és mattot a migrációs politikája a Jobbik szerint. A rendkívüli parlamenti ülésről is kérdeztük a párt alelnökét, Volner Jánost.

Hír TVvissza a címlapra
Volner JánosJobbikReggeli járat

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV