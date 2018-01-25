2018. január 25.,
csütörtök, Pál napja

Rejtélyes történelem

Hír TV

2018. január 25., csütörtök 09:07, frissítve: csütörtök 09:12

Rejtélyes történelem – művelődéstörténeti sorozatot indít Csorba László. Az esteken a magyar és a világtörténelem rejtélyeiről beszélget a történész szakértő vendégeivel. Vendégünk volt Csorba László történész.

 

 

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Csorba LászlóReggeli járat

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