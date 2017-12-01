Programajánló

2017. december 1.,
péntek, Elza napja

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2017. december 1., péntek 09:52, frissítve: péntek 10:20

Három napon át várja vendégeit Kecelen a ma kezdődő Flora Virágfesztivál és a Keceli Országos Fazekas Kiállítás. Retro Giga Show címmel kezdődik ma este hét órakor koncert a szombathelyi Arena Savariában mások mellett a Neoton Família, Szikora Róbert, Dolly és a TNT közreműködésével. A tél legkedveltebb itala, a forralt bor elkészítésében mérik össze tudásukat három napon át a Badacsonytördemici Forraltbor-főzőverseny résztvevői.

A spanyol királyi lovasiskola főszereplésével látható színházi előadás szombat este hét órától Andalúz Fiesta címmel a Papp László Budapest Sportarénában. Lírai szerzemények és klasszikus slágerek is felcsendülnek Éliás Jr. adventi koncertjén vasárnap este hét órától a budapesti MOM Kulturális Központ Kupolatermében.

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