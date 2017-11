ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL: NEM VESZÉLYES AZ EGÉSZSÉGRE AZ EURÓPA LÉGTERÉBE KERÜLT RADIOAKTÍV SZENNYEZÉS. NEM LÉPHET BE SEM A PARLAMENTBE, SEM AZ ORSZÁGGYÛLÉS IRODAHÁZÁBA A TÖRVÉNYKEZÉSI CIKLUS VÉGÉIG LÁSZLÓ PETRA, A PESTISRACOK.HU MUNKATÁRSA. A KORMÁNY DECEMBER 1-JÉIG MEGHOSSZABBÍTOTTA A NEMZETI KONZULTÁCIÓ VISSZAKÜLDÉSI HATÁRIDEJÉT. NINCS NYILVÁNTARTÁS A BEÉRKEZÕ NEMZETI KONZULTÁCIÓS ÍVEKRÕL - ERRE JUTOTT HADHÁZY ÁKOS, AZ LMP TÁRSELNÖKE, MIUTÁN BETEKINTHETETT A FELDOLGOZÁSBA. HADHÁZY ÁKOS: A KORMÁNY ÁLLÍTÁSÁVAL SZEMBEN NEMHOGY 1,7 MILLIÓ, DE MÉG 1 MILLIÓ VISSZAKÜLDÖTT KONZULTÁCIÓS ÍV SINCS. MA KEZDÕDIK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE, A 10 EZER FORINTOS JUTTATÁST A POSTÁSOK VISZIK KI KÖZÖLTE RÉTVÁRI BENCE ÁLLAMTITKÁR. A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ SZERINT ELSZEGÉNYEDÕBEN VANNAK A NYUGDÍJASOK, A NETTÓ ÁTLAGNYUGDÍJAK ÉPPHOGY MEGHALADJÁK A SZEGÉNYSÉGI KÜSZÖBÖT. EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOKRÓL TARTOTT RÉSZORSZÁGGYÛLÉST AZ MSZP AJKÁN, 10 PONTOS PROGRAMOT ÁLLÍTOTTAK ÖSSZE. TÓTH BERTALAN, AZ MSZP PARLAMENTI FRAKCIÓVEZETÕJE: A FUTBALLRA SZÁNT PÉNZNEK A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYBEN LENNE A HELYE. SZABÁLYTALANSÁGOKAT ÁLLAPÍTOTT MEG AZ ÁLLAMI HALGAZDASÁGOKNÁL AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK. 25-30 MILLIÁRDOS FORGALMAT VÁRNAK A MAGYAR KERESKEDÕK A FEKETE PÉNTEKEN, AZ AKCIÓT A MAGYAR WEBÁRUHÁZAK CSAKNEM KÉTHARMADA MEGHIRDETTE. NAV: AZ INTERNETES RENDELÉS ELÕTT FONTOS TÁJÉKOZÓDNI AZ ESETLEGESEN FIZETENDÕ VÁMOKRÓL ÉS EGYÉB KÖZTERHEKRÕL. MÁTÓL 2 FORINTTAL CSÖKKENT A BENZIN ÁRA, A GÁZOLAJÉ NEM VÁLTOZOTT; A TÖLTÕÁLLOMÁSOK ÁRAI KÖZÖTT 50 FORINTOS KÜLÖNBSÉG IS LEHET. AZ OROSZ KÜLÜGYI SZÓVIVÕ BÍRÁLTA A NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉKET A MLADIC-PERBEN HOZOTT ÍTÉLET MIATT. HIVATALÁBAN MARAD A ROMÁN KORMÁNY, MEGBUKOTT AZ ELLENZÉK ÁLTAL BETERJESZTETT BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNY. EMMANUEL MACRON: A LENGYELORSZÁGI IGAZSÁGÜGYI REFORM TOVÁBBRA IS AGGASZTÓ. CSÚCSTALÁLKOZÓT TARTANAK AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A KELETI PARTNERSÉGI ORSZÁGOK BRÜSSZELBEN, CÉLJUK A GAZDASÁGI KÖTELÉKEK ERÕSÍTÉSE. VÁLTOZOTT AZ ÁLLÁSPONT, AZ ARGENTIN HADITENGERÉSZET SZERINT BIZTOSAN ROBBANÁS TÖRTÉNT OTT, AHOL EGY HETE ELTÛNT A TENGERALATTJÁRÓ. A LÍBIAI PARTI ÕRSÉG HAJÓI 450 BEVÁNDORLÓT MENTETTEK KI A FÖLDKÖZI-TENGERBÕL, TRIPOLI KÖZELÉBEN. AZ ISZLAMISTA TERRORIZMUS ELLENI, EZER FÕS EGYSÉGET ÁLLÍT FEL A NÉMET SZÖVETSÉGI BÛNÜGYI HIVATAL, AZ ÁTSZERVEZÉST JÖVÕRE HAJTJÁK VÉGRE. OROSZ HADÁSZATI BOMBÁZÓK MÉRTEK CSAPÁST AZ ISZLÁM ÁLLAM LÉTESÍTMÉNYEIRE A SZÍRIAI DEIR-EZ-ZÓR TARTOMÁNYBAN. HAT ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN EGY ÖNGYILKOS MERÉNYLETRE AJÁNLKOZÓ, 22 ÉVES PAKISZTÁNI FÉRFIT. SEGÉLYSZERVEZETEK: A SZAÚDI VEZETÉSÛ ARAB KOALÍCIÓ NEM LAZÍTOTT A JEMEN ELLENI BLOKÁDJÁN. ÚJABB 79 KORÁBBAN ELBOCSÁJTOTT TANÁR ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT ANKARÁBAN AZZAL A GYANÚVAL, HOGY KAPCSOLATBAN ÁLLNAK A GÜLENISTA HÁLÓZATTAL. SÚLYOSAN BÁNTALMAZTÁK A KATONAI FOGDÁBAN A MÚLT HETI ZIMBABWEI PUCCS IDEJÉN ÕRIZETBE VETT PÉNZÜGYMINISZTERT; IGNATIUS CHOMBOT KÓRHÁZBAN ÁPOLJÁK. LAKÁSTÛZBEN MEGHALT EGY EMBER DUNAVARSÁNYBAN; AZ OLTÁS KÖZBEN HÁROM GÁZPALACK IS FELROBBANT ÉS LEÉGETT A GARÁZS, AMELYBEN KÉT AUTÓ VOLT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY RENDÕRAUTÓ ÉS KÉT SZEMÉLYAUTÓ A FÕVÁROS VIII. KERÜLETÉBEN, ÖTEN MEGSÉRÜLTEK, KÖZTÜK HÁROM RENDÕR. MEGPRÓBÁLT MEGSZÖKNI EGY FOGOLY A VÁCI JÁRÁSBÍRÓSÁGRÓL, AZ EMELETI MOSDÓ ABLAKÁN UGROTT KI, DE ELTÖRTE A LÁBÁT ÉS ELFOGTÁK. BANKRABLÁS KÕBÁNYÁN: A RENDÕRÖKRE FEGYVERT FOGÓ 33 ÉVES RABLÓT MENEKÜLÉS KÖZBEN ELÜTÖTTE EGY AUTÓ, KÓRHÁZBA VITTÉK, BÜNTETÕELJÁRÁS INDULT ELLENE. PÉNZT CSALT KI 21 IDÕS EMBERTÕL, AZ 57 ÉVES VERESEGYHÁZI FÉRFI ÜGYE VÁDEMELÉSI JAVASLATTAL ZÁRULT.