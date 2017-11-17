2017. november 17.,
péntek, Hortenzia, Gergő napja

Prima Primissima díj

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2017. november 17., péntek 08:42, frissítve: péntek 10:03

Prima Primissima díjra jelölték Kocsis Ferenc birkózót. Pályafutásáról és a jelölésről is faggatta az olimpiai bajnokot Horti Gábor.

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Horti GáborKocsis FerencReggeli járat

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