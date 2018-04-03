Pereskedés

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2018. április 3., kedd 09:00

Pert indít Kövér László ellen, és az Alkotmánybírósághoz fordul az LMP az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának működésképtelensége miatt. Kanász-Nagy Máté, a párt szóvivője volt a vendégünk.

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