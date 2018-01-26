Patthelyzet

2018. január 26.,
péntek, Vanda, Paula napja

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2018. január 26., péntek 07:28, frissítve: péntek 07:59

Folytatják sztrájkjukat a hatvani Bosch-gyár dolgozói. Helyzetelemzés Janik Tamás és Kozma Zsolt szakszervezeti vezetőkkel.

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Kozma ZsoltReggeli járatJanik Tamás

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