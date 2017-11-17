2017. november 17.,
péntek, Hortenzia, Gergő napja

Összefogás

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2017. november 17., péntek 07:45, frissítve: péntek 07:55

MSZP–DK–Együtt–Párbeszéd–LMP-összefogás a solymári időközi választáson. Bárány Balázst, az MSZP elnökségi tagját kérdeztük.

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Bárány BalázsReggeli járat

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