Összefogás

ÉLETFOGYTIGLANT IS KAPHAT A TERÉZ KÖRÚTI ROBBANTÓ MAGYAR IDÕK. NÉV SZERINT TÁMADTA A TAO-TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN DÖNTÕ BÍRÓT LÁZÁR JÁNOS A CSÜTÖRTÖKI KORMÁNYINFÓN. LÁZÁR SZERINT BAKA ANDRÁS "NAGYON HARAGSZIK A FIDESZRE", MAJD MEGJEGYEZTE: FURCSÁNAK TARTJA, HOGY AZ ÖSSZES TAO-ÜGY HOZZÁ KERÜL A BÍRÓSÁGON. LÁZÁR: NEM TARTOTTA INDOKOLTNAK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, HOGY FIZESSE A HATÁRKERÍTÉS FELÉT. ORBÁN MÉG SZEPTEMBERBEN FORDULT AZ UNIÓHOZ TÁMOGATÁSÉRT, AZT SZERETTE VOLNA, HA FIZETIK A HATÁRKERÍTÉS KÖLTSÉGEINEK A FELÉT. 50 MILLIÓ EURÓVAL KEVESEBBET HASZNÁLHATOTT FEL MAGYARORSZÁG A NORVÉG ALAPBÓL, MERT A KORMÁNY TÖBB FRONTON IS RÁTÁMADT A CIVIL SZERVEZETRE. NÉMET KÖZTÉVÉ: ORBÁN VIKTOR ALATT A SZÉLSÕJOBBOSOK GYÛJTÕHELYE LETT MAGYARORSZÁG. GULYÁS GERGELY, A FIDESZ FRAKCIÓVEZETÕJE SZERINT A NÉMET SAJTÓBAN LEJÁRATÁSI KAMPÁNY FOLYIK MAGYARORSZÁG ELLEN. NÉVTELEN LEVELEKBEN FENYEGETIK KÉSZ ZOLTÁNT, AMIÉRT NEM SZAVAZTA MEG SZERDÁN A FIDESZ CZEGLÉDY CSABÁT ELÍTÉLÕ PARLAMENTI HATÁROZATÁT - NÉPSZAVA. MEGTILTOTTA AZ OTP A BETYÁRSEREGBÕL SZERVEZÕDÕ ERÕ ÉS ELSZÁNTSÁG MOZGALOMNAK, HOGY SZÁMLÁJA LEGYEN A BANKNÁL - MAGYAR NARANCS. MÁR NEMCSAK A FELCSÚTI POLGÁRMESTER, HANEM A TESTVÉRE IS SIKERREL INDUL A MILLIÁRDOS TENDEREKEN. MÉSZÁROS JÁNOS CÉGE 500 M FT-TAL DRÁGÁBBAN, 1,7 MRD-ÉRT SZÁLLÍTHAT A GYSEV-NEK ÖT VASÚTI JÁRMÛVET. A JOBBIK-KÖZELI IRÁNYTÛ INTÉZET FELMÉRÉSE SZERINT A VÁLASZTÓK 34%-A A JOBBIKOT JELÖLTE MEG A FIDESZ ELSÕ SZÁMÚ KIHÍVÓJÁNAK. KÖZÖS MINISZTERELNÖK-JELÖLT ÉS KÖZÖS ELLENZÉKI LISTA ELFOGADÁSÁRA KÉRTE AZ MSZP ELNÖKSÉGÉT A SZOCIALISTÁK BUDAPESTI PÁRTTANÁCSA. 414 PÁRT INDULHAT JÖVÕRE A VÁLASZTÁSOKON, 213 MÁR BEJEGYZETT, 183 BEJEGYZÉS ALATT ÁLL. VIZSGÁLATOT INDÍTANA HILLARY CLINTON VOLT DEMOKRATA ELNÖKJELÖLT ELLEN TRUMP IGAZSÁGÜGY-MINISZTERE. JEFF SESSIONS CLINTON FELTÖRT LEVELEZÉSÉT ÉS AZ EXELNÖKJELÖLT BÁNYAVÁLLALATÁNAK OROSZOKNAK VALÓ ELADÁSÁT VIZSGÁLNÁ. CLINTON SZERINT EGY ELLENE INDÍTOTT VIZSGÁLAT HATALOMMAL TÖRTÉNÕ VISSZAÉLÉS LENNE. TÖBB EZREN TÜNTETTEK BÉCSBEN A RADIKÁLIS JOBBOLDALI FPÖ LEHETSÉGES KORMÁNYKOALÍCIÓS TAGSÁGA ELLEN. KÉTNAPOS TANÁCSKOZÁST TARTANAK DECEMBER KÖZEPÉN PRÁGÁBAN AZ EURÓPAI ORSZÁGOK BEVÁNDORLÁS- ÉS ISZLÁMELLENES PÁRTJAINAK VEZETÕI. INDUL A SPANYOL KORMÁNY ÁLTAL KIÍRT ELÕREHOZOTT KATALÓNIAI VÁLASZTÁSOKON A TÉRSÉG LEVÁLTOTT SZAKADÁR ELNÖKE, CARLES PUIGDEMONT. PUTYIN MEGVITATTA A SZAKADÁR VEZETÕKKEL A FOGOLYCSERÉRE VONATKOZÓ UKRÁN JAVASLATOT. ENSZ: ÁRTATLAN EMBEREK EZREI HALNAK MEG, HA A SZAÚDI VEZETÉSÛ KOALÍCIÓ FENNTARTJA JEMENNEL SZEMBENI BLOKÁDJÁT. MINTEGY HÁROMEZER AMERIKAI KATONÁT VEZÉNYELTEK AFGANISZTÁNBA DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK STRATÉGIÁJÁNAK MEGFELELÕEN. ELKÉPZELHETÕ, HOGY ÉSZAK-KOREA BALLISZTIKUS RAKÉTÁK KILÖVÉSÉRE KÉPES TENGERALATTJÁRÓT ÉPÍT - JELENTETTE A 38 NORTH SZERVEZET. A MARA SALVATRUCHA NEMZETKÖZI BÛNBANDA TÖBB MINT 200 TAGJÁT TARTÓZTATTÁK LE CSÜTÖRTÖKÖN AZ USA TÖBB ÁLLAMÁBAN. A BÖRTÖNBEN MEGHALT A SZICÍLIAI MAFFIA EGYKORI ELSÕ EMBERE, SALVATORE RIINA A LAPOK SZERINT RÁKOS VOLT BBC. KÉT KISTEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN LÉBÉNY TÉRSÉGÉBEN A FÕVÁROS FELÉ, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ZÁRLAT MIATT ÉGHETTEK A VEZETÉKEK EGY SZOCIÁLIS OTTHON ELEKTROMOS HELYISÉGÉBEN A KISÚJSZÁLLÁSI TÉGLAGYÁR UTCÁBAN, 35 EMBERT KIKÖLTÖZTETTEK. SZARVASNAK ÜTKÖZÖTT, FELBORULT, MAJD NEKIÜTKÖZÖTT EGY VONTATÓNAK EGY AUTÓ A 81-ES FÕÚTON KISBÉRNÉL, KÉT EMBER A HELYSZÍNEN MEGHALT. MEGÖLTEK EGY FÉRFIT A VAS MEGYEI KENÉZEN, A RENDÕRSÉG ELKAPTA A FELTÉTELEZETT ELKÖVETÕT. ÕRIZETBE VETTEK EGY FÉRFIT, AKI BÁLÁK SOROZATOS FELGYÚJTÁSÁVAL TÖBBMILLIÓS KÁRT OKOZOTT BARANYA ÉS TOLNA MEGYÉBEN. 13 ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLT EGY SAJÁT KISLÁNYÁVAL ERÕSZAKOSKODÓ 37 ÉVES ZALAI FÉRFIT A PÉCSI ÍTÉLÕTÁBLA. GUMIABRONCSOKAT TETTEK A SÍNEKRE FIATALOK BORSODBAN, A VONAT IDÕBEN MEGÁLLT, A RENDÕRÖK ELKAPTÁK A HÁROM GYERMEKKORÚ ELKÖVETÕT.