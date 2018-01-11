2018. január 11.,
csütörtök, Ágota napja

Okosdoboz

Hír TV

2018. január 11., csütörtök 09:10, frissítve: csütörtök 09:23

„Okosdoboz” – digitális megoldás a tanulás segítésére. Vendégünk volt Szűcs Dóra képviselő és Kertész Éva a 21 Nő az Egészségügyért Alapítványtól.

 

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