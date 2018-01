ÁPRILIS 8-RA ÍRTA KI A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕVÁLASZTÁST. AZ NVI FELKÉSZÜLT EGY ESETLEGES KIBERTÁMADÁSRA, A VÁLASZTÁSI RENDSZERHEZ, ADATBÁZISHOZ CSAK ELÕRE REGISZTRÁLT ILLETÉKESEK FÉRHETNEK HOZZÁ. KÖZÖS LISTÁT ÁLLÍT AZ MSZP ÉS A PÁRBESZÉD, ÉS KARÁCSONY GERGELY, A PÁRBESZÉD TÁRSELNÖKE LESZ A KÉT PÁRT KÖZÖS MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE. A JOBBIK IS ERRE A DÁTUMRA SZÁMÍTOTT, A PÁRT AZ EGYÉNI KÖRZETEKRE ÖSSZPONTOSÍTJA ERÕIT A KAMPÁNYBAN. LMP: AZÉRT HIRDETTE MEG AZ ÁLLAMFÕ A LEGKORÁBBRA A VÁLASZTÁST, MERT ÍGY RÖVIDEBB IDÕSZAKBAN KELL MAJD AZ ORSZÁG PROBLÉMÁIRÓL BESZÉLNI. FIDESZ: SOROS BE AKAR AVATKOZNI A MAGYAR VÁLASZTÁSBA. GULYÁS GERGELY: A 106 EGYÉNI KÉPVISELÕJELÖLT KÉSZEN ÁLL, SZEMÉLYÜKRÕL AZ ORSZÁGOS VÁLASZTMÁNY JÖVÕ KEDDEN HOZZA MEG A FORMÁLIS DÖNTÉST. A KERESZTÉNYDEMOKRATÁK PARLAMENTI KÉPVISELÕINEK FELE INDUL MAJD EGYÉNIBEN. HARRACH PÉTER, KDNP: AZ ELHÚZÓDÓ KAMPÁNY SENKINEK SEM LENNE JÓ. DK: ÍGY LEGALÁBB HAMARABB BUKIK MEG AZ ORBÁN-KORMÁNY. 10 EGYÉNI VÁLASZTÓKÖRZETBEN TART FÓRUMOKAT A KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MEGTALÁLJÁK AZ ADOTT FIDESZES JELÖLT LEGESÉLYESEBB ELLENZÉKI KIHÍVÓJÁT. MÍG AZ ÁSZ A PÁRTOK IRODABÉRLÉSEIT FIRTATJA, A SZERVEZET ELNÖKE, TRÜKKÖZÖTT SAJÁT LAKHATÁSI TÁMOGATÁSÁVAL, AMIT AKKOR EL IS ISMERT. DOMOKOS LÁSZLÓ AZ ÁSZ ELNÖKE, MÉG FIDESZES KÉPVISELÕKÉNT, HÁROM PARLAMENTI CIKLUS ALATT 15 MILLIÓ FORINTOT VETT FEL, ADÓMENTESEN. NEM SÜLLYED A PAKSI ERÕMÛ 2-ES BLOKKJA - RÓNAKY JÓZSEF ENERGIASZAKÉRTÕ SZERINT KAMPÁNYCÉLOKRA HASZNÁLJÁK A TÉMÁT. NAPOKON BELÜL ÚJ BÉRTÁBLÁT DOLGOZ KI A FÜGGETLEN EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZERVEZET, A JAVASLAT A 40 SZÁZALÉKOS BÉREMELÉSI KÖVETELÉST IS TARTALMAZZA. EISENHAUERNÉ FÖRDÕS ANDREA, ALELNÖK, FESZ: HA NEM TELJESÜLNEK A SZAKSZERVEZET KÉRÉSEI, FEBRUÁR KÖZEPÉN SZTRÁJK KEZDÕDHET. SZÛK EGY ÉV ALATT MEGDUPLÁZTA CÉGEI SZÁMÁT MÉSZÁROS LÕRINC, A HETI VÁLASZ ÖSSZESÍTÉSE SZERINT 204 DB CÉGE VAN. 4 MRD FT-BÓL ÉPÜL ERDÉLYI TÁJEGYSÉG A SZENTENDREI SZABADTÉRI MÚZEUMBAN; AZ ÜZLETET AZ EB HUNGARY INVEST KFT. NYERTE EL. TIMES OF MALTA: TITOKBAN FOGADOTT BE 1300 MENEKÜLTET MAGYARORSZÁG. ALTUSZ KRISTÓF, KÜLÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁR: AZ Õ BIZTONSÁGUK ÉRDEKÉBEN NEM HOZTÁK NYILVÁNOSSÁGRA A DÖNTÉST. GUY VERHOFSTADT: ORBÁN VIKTOR RETORIKÁJA ELLENTÉTES AZ EU ALAPÉRTÉKEIVEL. SZIJJÁRTÓ BERLINBEN: EURÓPA MEGERÕSÍTÉSÉHEZ EGYÜTT KELL MÛKÖDNIÜK A VISEGRÁDI ORSZÁGOKNAK ÉS NÉMETORSZÁGNAK. KITART A SZIGORÚ ABORTUSZTÖRVÉNY MELLETT A LENGYEL PARLAMENT. BRÜSSZEL EGYMILLIÁRD EURÓBÓL FEJLESZTENÉ AZ EURÓPAI SZUPERSZÁMÍTÓGÉP-KAPACITÁST. 4,5 MILLIÓ EURÓ ÉRTÉKÛ ÉKSZERT RABOLTAK EL FEGYVERESEK A PÁRIZSI RITZ LUXUSSZÁLLÓBÓL; AZ ÖT TÁMADÓ KÖZÜL HÁRMAT A HELYSZÍNEN ELFOGTAK. A DÉL-KALIFORNIAI FÖLDCSUSZAMLÁSOKNAK MÁR 17 HALÁLOS ÁLDOZATA VAN, AZ ÓCEÁNPARTI SÁVBAN KÖTELEZÕ EVAKUÁLÁST RENDELTEK EL A HATÓSÁGOK. A GÖRÖG HATÓSÁGOK LEFOGLALTAK EGY HAJÓT, AMELY ROBBANÓSZEREK KÉSZÍTÉSÉHEZ HASZNÁLATOS ANYAGOKAT SZÁLLÍTOTT LÍBIÁBA. AZ IRÁNI ÁLLAMFÕ ELRENDELTE A MÚLT HÉTEN ÕRIZETBE VETT ÖSSZES DIÁK SZABADON ENGEDÉSÉT. OLASZORSZÁGBAN ELSZENVEDETT ROSSZ BÁNÁSMÓD MIATT TETTEK PANASZT SZUDÁNI BEVÁNDORLÓK A DÉLNYUGAT-FRANCIAORSZÁGI PAU VÁROS ÜGYÉSZSÉGÉN. ÁTSZAKÍTOTTA A SZALAGKORLÁTOT EGY KAMION AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN, TATABÁNYA TÉRSÉGÉBEN, A BALESETBEN EGY EMBER, A KAMION SOFÕRJE SÉRÜLT MEG. 21 ÉVVEL EZELÕTTI GYILKOSSÁG MIATT EMELTEK VÁDAT KECSKEMÉTEN, A 40 ÉVES ROMÁN FÉRFIT DNS-MINTÁJA ALAPJÁN AZONOSÍTOTTÁK. 6 SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN TATÁNÁL, A BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALON; A BALESETBEN KETTEN MEGSÉRÜLTEK. GÉPKOCSIVAL ÜTKÖZÖTT EGY VASÚTI SZERELVÉNY KÖRMENDEN, A GÉPKOCSIBAN UTAZÓ EGYIK EMBER MEGSÉRÜLT, KÓRHÁZBA VITTÉK. JOGERÕSEN 9 ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSSEL SÚJTOTTA AZ ÍTÉLÕTÁBLA AZT A HERCEGSZÁNTÓI FÉRFIT, AKI 2014 KARÁCSONYÁN BRUTÁLISAN MEGGYILKOLTA ÉDESANYJÁT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ KORA REGGEL JÁSZBERÉNY ÉS JÁSZFELSÕSZENTGYÖRGY KÖZÖTT, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT.