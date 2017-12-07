REGGELI JÁRAT 5 ÓRA 50 PERCTÕL 9 ÓRÁIG.MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA. FÕBB TÉMÁINK:
8:30 A PERONON: TORDAI BENCE, A PÁRBESZÉD SZÓVIVÕJE.
TILTOTT PÁRTFINANSZÍROZÁSSAL VÁDOLJA A JOBBIKOT AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK, ÖSSZESEN 662 MILLIÓ FORINTRA BÜNTETTÉK MEG A PÁRTOT.
MIRKÓCZKI ÁDÁM: MINDENFÉLE TÁRGYALÁS ÉS VIZSGÁLAT NÉLKÜL HOZOTT DÖNTÉST AZ ÁSZ A JOBBIK ELLEN.
VOLNER JÁNOS: KÉRDÉSESSÉ VÁLT, HOGY A JOBBIK RÉSZT TUD-E VENNI A JÖVÕ TAVASZI PARLAMENTI VÁLASZTÁSON.
LMP: ELFOGADHATATLAN, HOGY AZ EGYKORI FIDESZES ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ ÁLTAL VEZETETT ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK BESZÁLLT A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBA.
UNGÁR PÉTER: HA AZ ÁSZ VALÓBAN ÉRDEMI MUNKÁT VÉGEZNE, AKKOR AZ ELMÚLT ÉVEKBEN MÁR MILLIÁRDOKRA BÜNTETTE VOLNA A FIDESZT.
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG: A KÖZÉLETI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓRÓL HÍVEN TUDÓSÍTÓ MÉDIA NEM FELEL HÍRNÉVRONTÁSÉRT, HA NEM KÖZÖL SAJÁT ÉRTÉKELÉST ÉS AZ ÉRINTETT CÁFOLATÁNAK IS HELYET BIZTOSÍT.
VÁDAT EMELT AZ ÜGYÉSZSÉG KOVÁCS BÉLA ELLEN; A JOBBIK EP-KÉPVISELÕJE AZ ÁLLAM ELLENI ÉS A KÖLTSÉGVETÉST KÁROSÍTÓ BÛNCSELEKMÉNY MIATT SZABADLÁBON VÉDEKEZIK.
KILÉP A JOBBIKBÓL KOVÁCS BÉLA, AZÉRT, HOGY AZ ALAPTALAN VÁDAK ÉS A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS NE NEHEZÍTSE A PÁRT 2018-AS VÁLASZTÁSI GYÕZELMÉT.
PÁLYÁZATOT HIRDETTEK A KEREKESSZÉKET HASZNÁLÓK AUTÓVÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA, JANUÁRTÓL MÁR NEM LESZ ELÕÍRÁS A 850 EZER FORINTOS HITEL FELVÉTELE.
BAROMFI TERMÉK TANÁCS: NEM DRÁGUL TOVÁBB A TOJÁS AZ ÜNNEPEKIG, A MAGAS ÁRAK AZONBAN AKÁR HÚSVÉTIG IS KITARTHATNAK.
ELFOGADTA A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS A MARGITSZIGETI ZAJRENDELETET.
A DÖNTÉS ÉRTELMÉBEN JÖVÕ MÁRCIUSTÓL KULTURÁLIS CÉLÚ LÉTESÍTMÉNY 10 ÉS 24 ÓRA KÖZÖTT, SPORT VAGY MÁS LÉTESÍTMÉNY 10 ÉS 22 ÓRA KÖZÖTT HASZNÁLHATNA CSAK HANGOSÍTÓ BERENDEZÉST.
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK JERUZSÁLEMET ISMERI EL IZRAEL FÕVÁROSÁNAK. DONALD TRUMP EGYÚTTAL KÖZÖLTE: AZ AMERIKAI NAGYKÖVETSÉGET ÁTKÖLTÖZTETIK TEL-AVIVBÓL JERUZSÁLEMBE.
BENJÁMIN NETANJAHU, IZRAELI MINISZTERELNÖK: TRUMP BEJELENTÉSE TÖRTÉNELMI JELENTÕSÉGÛ.
A HAMÁSZ PALESZTIN ISZLAMISTA SZERVEZET SZERINT TRUMP AZ AMERIKAI ÉRDEKEKÉRT "MEGNYITOTTA A POKOL KAPUJÁT".
JERUZSÁLEM STÁTUSZA: ÁLTALÁNOS SZTRÁJKRA ÉS TÜNTETÉSEKRE HÍVTAK FEL PALESZTIN SZERVEZETEK, A TILTAKOZÁSI AKCIÓK MÁR AZ ÉJJEL ELKEZDÕDTEK.
AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK RENDKÍVÜLI ÖSSZEHÍVÁSÁT KÉRTE NYOLC ORSZÁG JERUZSÁLEM KÉRDÉSÉBEN, MERT ELLENZIK DONALD TRUMP DÖNTÉSÉT.
ANTÓNIO GUTERRES, ENSZ-FÕTITKÁR: CSAKIS AZ IZRAEL ÉS A PALESZTINOK KÖZÖTTI KÖZVETLEN TÁRGYALÁSOKON LEHET MEGHATÁROZNI JERUZSÁLEM STÁTUSZÁT.
SZAÚD-ARÁBIA FELELÕTLENNEK ÉS INDOKOLATLANNAK MINÕSÍTETTE AZ AMERIKAI LÉPÉST ÉS FELSZÓLÍTOTTA TRUMPOT, VÁLTOZTASSA MEG DÖNTÉSÉT.
KANADA TEL-AVIVBAN HAGYJA IZRAELI NAGYKÖVETSÉGÉT ÉS NYUGALOMRA INT JERUZSÁLEM STÁTUSZÁNAK KÉRDÉSÉT ILLETÕEN.
11 NATO-TAG KÉRI ARRA MAGYARORSZÁGOT, NE AKADÁLYOZZA UKRAJNA KÖZELEDÉSÉT A SZÖVETSÉGHEZ.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG SEMMIFÉLE GEOPOLITIKAI JÁTSZMA OLTÁRÁN NEM HAJLANDÓ FELÁLDOZNI A KÁRPÁTALJAI MAGYAROK ÉRDEKEIT.
EURÓÖVEZETI VALUTAALAP LÉTREHOZÁSÁT KEZDEMÉNYEZTE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG.
VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ÁLLAMFÕ BEJELENTETTE, HOGY INDUL A JÖVÕ ÉVI ELNÖKVÁLASZTÁSON.
PUTYIN: NEM AKADÁLYOZUNK MEG EGYETLEN OROSZ SPORTOLÓT SEM ABBAN, HOGY ELINDULJON A FEBRUÁRI, PHJONGCSHANGI TÉLI OLIMPIÁN.
ELUTASÍTOTT MENEDÉKKÉRÕK, 27 KITOLONCOLT ÉRKEZETT NÉMETORSZÁGBÓL AFGANISZTÁNBA; JANUÁR ÓTA EZ VOLT A LEGNAGYOBB TÁVOZÁSRA KÉNYSZERÍTETT CSOPORT.
AZ ÉSZAK-KOREAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM SZERINT A HÁBORÚ MÁR NEM, CSAK A KEZDETE KÉRDÉSES; "NEM AKARUNK HÁBORÚT, DE NEM BÚJUNK EL ELÕLE - ÁLL A NYILATKOZATBAN.
SZIRÉNAHANGOSÍTÁSBA KEZDENEK HAWAIIN, MERT MÉG A LEGJOBB FÜLÛ TURISTÁK IS ALIG ÉSZLELTÉK A PRÓBARIADÓT; A ROSSZ SZIRÉNÁKAT MEGJAVÍTJÁK ÉS ÚJAKAT IS BEÜZEMELNEK.
OLVASÁS HELYETT LOPNI MENTEK A KÖNYVTÁRBA, A JÓZSEFVÁROSI RENDÕRÖK ELFOGTÁK A TRIÓT; A RENDÕRSÉG VÁRJA A SÉRTETTEK JELENKEZÉSÉT.
LETÉRT A NÉZSÁT ALSÓPETÉNNYEL ÖSSZEKÖTÕ ÚTRÓL ÉS ÁROKBA CSAPÓDOTT EGY SZEMÉLYAUTÓ NÓGRÁDBAN, A JÁRMÛ EGYIK UTASÁT MEGFIGYELÉSRE KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK.
MEGHALT AZ M0-S TÖRÖKBÁLINTI SZAKASZÁN ELÜTÖTT MUNKÁS; BÁR MENTÕHELIKOPTER IS ÉRKEZETT A HELYSZÍNRE, NEM TUDTÁK MEGMENTENI AZ ÉLETÉT.
BÖRTÖNBÜNTETÉST KAPOTT A RENDÕRÖKRE FEJSZÉVEL TÁMADÓ KUNSZENTMÁRTONI FÉRFI, HÁROM ÉS FÉL ÉVIG LESZ A RÁCSOK MÖGÖTT.
100 BÛNCSELEKMÉNY MIATT KELL FELELNIE; 25 VÁROST RABOLT VÉGIG EGY SZLOVÁK FÉRFI, AKI CSAKNEM 35 MILLIÓ FORINTOT LOPOTT IDÕS EMBEREKTÕL.
KIGYULLADT EGY KAMION FÜLKÉJE AZ M0-S AUTÓÚT LEÁLLÓSÁVJÁBAN, AZ M1-S AUTÓPÁLYÁRA VEZETÕ CSOMÓPONTNÁL, A TÛZOLTÓK ELOLTOTTÁK A LÁNGOKAT.