2018. március 21.,
szerda, Benedek napja

Nemzeti ügy

Hír TV

2018. március 21., szerda 09:17, frissítve: szerda 09:20

Az egészségügy helyett a pálinkafőzés a nemzeti ügy. A rendszer megreformálásáról Rékassy Balázs egészségügyi közgazdászt kérdeztük.

 

 

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