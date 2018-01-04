2018. január 4.,
csütörtök, Titusz, Leona napja

„Ne legyen műveleti terület a suli!”

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2018. január 4., csütörtök 09:38, frissítve: csütörtök 09:55

A Magyar Liberális Párt szerint ijesztő a kormány honvédelmi intézkedési terve. Tények és érvek Bősz Anett-től, a Liberálisok ügyvivőjétől.

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