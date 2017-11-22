2017. november 22.,
szerda, Cecília napja

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Mit tegyünk, ha fáj a sarkunk?

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2017. november 22., szerda 08:35, frissítve: szerda 08:51

A sarokcsontfájdalom kezelésére Szegheő Péter orvosigazgató adott tanácsot.

 

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Reggeli járatsarokcsontfájdalomSzegheő Péter

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