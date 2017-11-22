Mit tegyünk, ha fáj a sarkunk?

HA A HELYZET VALÓBAN ÚGY KÍVÁNNÁ, NEM ZÁRKÓZNA EL A JOBBIKKAL VALÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSTÕL AZ LMP MONDTA A PÁRT SZÓVIVÕJE.
KANÁSZ-NAGY MÁTÉ UGYANAKKOR HOZZÁTETTE, HOGY BÁRMILYEN EGYEZTETÉSRÕL CSAK A VÁLASZTÁSOK UTÁN ÉRDEMES BESZÉLNI.
GYÁRTÁSI PROBLÉMÁK MIATT, AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN HIÁNYCIKK LETT A MÉHNYAKRÁK KIALAKULÁSÁÉRT FELELÕS VÍRUS ELLENI VAKCINA.
ÖSSZEÜLT KEDDEN A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG, A TITKOSSZOLGÁLATOK SZERINT NINCS BIZONYÍTÉK RÁ, HOGY SOROS VESZÉLYT JELENTENE AZ ORSZÁGRA.
AZ ÜLÉSEN PINTÉR SÁNDOR BESZÁMOLT A HAZAI PARAMILITÁRIS SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRÕL IS.
A FIDESZ SZERINT AZ ÉRINTETT SZERVEZETEK MÁR NEM JELENTENEK KOCKÁZATOT, AZ MSZP SZERINT KÉSÕN LÉPETT A KORMÁNY AZ ÜGYÜKBEN.
LEKOMMUNISTÁZTA A TELJES BÍRÓI KART BUDAI GYULA VOLT ELSZÁMOLTATÁSI BIZTOS AZ IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG KEDDI ÜLÉSÉN.
AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÁSA SZERINT, TÁRGYALÁSOK ZAJLANAK AZ ÖSZTÖNDÍJ-RENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁRÓL.
MINDEN HARMADIK 15-29 ÉV KÖZÖTTI FIATAL KÜLFÖLDÖN TANULNA VAGY VÁLLALNA MUNKÁT - VILÁGGAZDASÁG.
SEREGHAJTÓK A MAGYAR DIÁKOK AZ EGYÜTTMÛKÖDÕ PROBLÉMAMEGOLDÁSBAN A LEGÚJABB PISA-FELMÉRÉS EREDMÉNYE SZERINT.
ISMÉT KITILTOTTÁK AZ INDEX KÉT MUNKATÁRSÁT A PARLEMENTBÕL, MIUTÁN TILTOTT HELYEN PRÓBÁLTAK INTERJÚT KÉSZÍTENI POLT PÉTER LEGFÕBB ÜGYÉSSZEL.
ABC: MAGAS RANGÚ MAGYAR TISZTSÉGVISELÕKKEL TALÁLKOZOTT A TAVALYI ELNÖKVÁLASZTÁS ALATT BUDAPESTEN TRUMP KAMPÁNYTANÁCSADÓJA.
AZ LMP JELEZTE: KÖZÉRDEKÛ ADATIGÉNYLÉST NYÚJTANAK BE, HOGY KIDERÜLJÖN, PONTOSAN MI HANGZOTT EL A MEGBESZÉLÉSEN.
ELHUNYT STADLER JÓZSEF. A VÁLLALKOZÓ AZ AKASZTÓN ÉPÍTETT 22 EZRES STADIONNAL, MAJD TÖBB MRD-S ÁFACSALÁSI ÜGYÉVEL VÁLT ORSZÁGOSAN ISMERTTÉ.
KÉT HETE, KÖNYVÉNEK DEDIKÁLÁSAKOR LETT ROSSZUL SOLTON, VALÓSZÍNÛLEG AGYVÉRZÉST KAPOTT.
DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK VÉDELMÉBE VETTE A SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL VÁDOLT ROY MOORE ALABAMAI REPUBLIKÁNUS SZENÁTORJELÖLTET.
TAGADJA A ROSATOM, HOGY NUKLEÁRIS BALESET TÖRTÉNT AZ EGYIK ÜZEMÉBEN, A GREENPEACE HATÓSÁGI VIZSGÁLATOT KÖVETEL.
MA HIRDET ÍTÉLETET RATKO MLADIC EGYKORI BOSZNIA SZERB HADSEREGPARANCSNOK ÜGYÉBEN A HÁGAI NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉK.
A LEGSÚLYOSABB VÁDPONT SZERINT RATKO MLADIC RÉSZT VETT A SREBRENICAI NÉPIRTÁSBAN.
TELJES HARCKÉSZÜLTSÉGET RENDELT EL A LIBANONI VEZÉRKARI FÕNÖK AZ IZRAELI HATÁR MENTÉN.
ÉV ELEJE ÓTA FOKOZÓDIK A FESZÜLTSÉG A LIBANONI SÍITA MILÍCIA, A HEZBOLLAH ÉS IZRAEL KÖZÖTT.
FEGYVERESEK FOGLALTÁK EL A KELET-UKRAJNAI SZAKADÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG, LUHANSZK FÕVÁROSÁNAK KÖZPONTJÁT.
HELYI FORRÁSOK SZERINT, NEM ZÁRHATÓ KI, HOGY PUCCS TÖRTÉNT.
A GOLDMAN SACHS AMERIKAI BEFEKTETÉSI BANK A BREXIT UTÁN FRANKFURTBAN ÉS PÁRIZSBAN ERÕSÍTI EURÓPAI JELENLÉTÉT.
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÚJABB ÉSZAK-KOREAI ÉS KÍNAI VÁLLALATOK ELLEN HOZOTT SZANKCIÓKAT.
LEMONDOTT ROBERT MUGABE ZIMBABWEI ELNÖK - JELENTETTE BE A ZIMBABWEI TÖRVÉNYHOZÁS HÁZELNÖKE.
NEM MOND LE ANGELA MERKEL A KORMÁNYKOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOK ÖSSZEOMLÁSA MIATT, A NÉMET KANCELLÁR INKÁBB ÚJ VÁLASZTÁSOKAT TARTANA.
A NEMZETKÖZI SAJTÓ MERKEL VERESÉGEKÉNT ÉRTÉKELI A KORMÁNYALAKÍTÁS KUDARCÁT.
ELFOGTAK HAT TERRORGYANÚS SZÍR FÉRFIT NÉMETORSZÁGBAN, VALÓSZÍNÛLEG MERÉNYLETEKRE KÉSZÜLTEK.
VAGYONZÁRAT RENDELT EL A ROMÁN KORRUPCIÓELLENES ÜGYÉSZSÉG LIVIU DRAGNEA SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRTELNÖK ELLEN.
A BUDAPESTI IX. KERÜLETBEN 5 EMBERT TARTÓZTATTAK LE, MIVEL TÖBB HÓNAPJA TERJESZTETTEK SZERBIÁBÓL CSEMPÉSZETT MARIHUÁNÁT.
KIDÖNTÖTT EGY VILLANYOSZLOPOT EGY TEHERAUTÓ SZERDA REGGEL A DEBRECEN KÜLVÁROSÁBAN HÚZÓDÓ HATÁR ÚTON.
AZ EDDIGINÉL EGY ÓRÁVAL TOVÁBB, ÉJJEL FÉL 1-IG KÖZLEKEDIK DECEMBERTÕL A 2-ES ÉS 4-ES METRÓ HÉTVÉGÉN.
EGY ÉV ÖT HÓNAP FELFÜGGESZTETT BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK JOGERÕSEN EGY SOMOGYI TANÁRT, AKI BÁNTALMAZTA DIÁKJAIT.
KÜLFÖLDRE AKART SZÖKNI 11 ÉVES DIÁKJÁVAL EGY BÉKÉSI TANÁR, A REPTÉREN ELKAPTÁK.
A HÍREK SZERINT A TANÁR HÓNAPOK ÓTA VISZONYT FOLYTATOTT A GYEREKKEL.
KEDD ESTE ÓTA A FORINT MINIMÁLISAN MOZDULT EL AZ EURÓHOZ, A FRANKHOZ ÉS A DOLLÁRHOZ KÉPEST A BANKKÖZI PIACON.
HATÁSTALANÍTOTTÁK A HEGYESHALMI PÁLYAUDVAR KÖZELÉBEN TALÁLT VILÁGHÁBORÚS BOMBÁT.