2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Mikulásfutás szépségkirálynővel

Hír TV

2017. december 1., péntek 08:47, frissítve: péntek 08:55

Horti Gábor vendége volt Gelencsér Tímea, a Miss World Hungary tavalyi győztese, és Máth István versenyigazgató.

 

 

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