Megfigyelők

2017. december 12.,
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2017. december 12., kedd 07:32, frissítve: kedd 07:56

Nem bíznak az állami szervekben. Külföldi megfigyelőket hívna az országba a Momentum. Részletek Soproni Tamástól, a párt alelnökétől.

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Reggeli járatSoproni Tamás

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