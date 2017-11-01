2017. november 1.,
szerda, Marianna napja

11°

Megerősített szolgálat

Hír TV

2017. november 1., szerda 09:05, frissítve: szerda 10:12

A téli krízisidőszak hajléktalanellátására megerősített szolgálattal készül a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Vendégünk Aba Csaba, a fővárosi Feszty Árpád úti hajléktalanellátó vezetője.

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