BAKONDI GYÖRGY: AZ ISZLÁM ÁLLAM TÖBB EZER HARCOSA TÉRHET VISSZA EURÓPÁBA, MIUTÁN ELVESZTETTE A MEGÉLHETÉSÉT M1. SOKAN ÉRDEKLÕDNEK A MOBILKÉSZÜLÉKEK INGYENES KIKÓDOLÁSÁNAK LEHETÕSÉGÉRÕL VILÁGGAZDASÁG. A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM HAVI 1,8 MILLIÓ FT-ÉRT BÉRELT EGY VILLÁT ZAID NAFFÁTÓL INDEX.HU. MÉGIS LEHET NÉPSZAVAZÁST TARTANI A CIVILTÖRVÉNYRÕL, A KÚRIA FELÜLBÍRÁLTA A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JÚLIUSI HATÁROZATÁT. A MOMENTUM MÁR JELEZTE IS: NAPOKON BELÜL ELINDÍTJA AZ ALÁÍRÁSGYÛJTÉSÉT AZ ÜGGYEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN. ELKEZDI LEHÍVNI A KORMÁNY AZ OROSZ HITELT A PAKSI ATOMERÕMÛ BÕVÍTÉSÉHEZ - PORTFOLIO.HU. FIDESZ: AKI AZ ATOMERÕMÛ ELLEN KAMPÁNYOL, KÜLFÖLDI LOBBIÉRDEKEKET SZOLGÁL! JOBBIK: KÖNNYÍTENI KELL A MAGÁNCSÕD INTÉZMÉNYÉN! A BALOLDALI SZAVAZÓK HARMADA ÉS A JOBBIK SZAVAZÓINAK FELE EGYÜTTMÛKÖDÉST AKAR A KÉT OLDAL KÖZÖTT A VÁLASZTÁSOKON REPUBLIKON INTÉZET. ROGÁN ANTAL KÖRE IS JÓL JÁR AZ ITALAUTOMATÁK ADÓHIVATALHOZ TÖRTÉNÕ BEKÖTÉSÉVEL - MNO.HU. LMP: AZ EDDIG BEVALLOTT 160 MRD FORINT ÖTSZÖRÖSE, 800 MRD FORINT VOLT A MAGYAR NEMZETI BANK NYERESÉGE A DEVIZAHITELEK ÁRFOLYAMÁTVÁLTÁSÁN. AZONNALI HATÁLLYAL FELMENTETTE A SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL VÁDOLT KERÉNYI MIKLÓS GÁBORT A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ IGAZGATÓSÁGA. AZ ELTE MEGNEVEZTE A ZAKLATÓT; MIKONYA GYÖRGY DÉKÁN ÉLT VISSZA HATALMÁVAL, MIKONYÁT ELBOCSÁTOTTÁK. 50 MILLIÓ FT-OT KÜLÖNÍT EL A KORMÁNY A PLANETÁRIUM FELÚJÍTÁSÁRA MAGYAR KÖZLÖNY. TRUMP PEKINGBEN ARRA KÉRTE A KÍNAI VEZETÉST, HOGY GYAKOROLJON NAGYOBB NYOMÁST ÉSZAK-KOREÁRA NUKLEÁRIS PROGRAMJA FELADÁSA ÉRDEKÉBEN. TRUMP HOZZÁTETTE, HOGY A PHENJANNAL SZEMBENI NYOMÁSGYAKORLÁSBAN OROSZORSZÁGRA IS SZÁMÍT. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK FENNTARTJA „EGY KÍNA” POLITIKÁJÁT KÖZÖLTE AZ AMERIKAI ELNÖK. KREML: PUTYIN ÉS TRUMP MINDENKÉPP TALÁLKOZIK VIETNAMBAN. 12 TONNA TISZTA KOKAINT FOGLALTAK LE A KOLUMBIAI HATÓSÁGOK EGY NAGYSZABÁSÚ RENDÕRSÉGI RAZZIÁBAN. EZ AZ ORSZÁG TÖRTÉNELMÉNEK LEGNAGYOBB DROGFOGÁSA, A DROG PIACI ÉRTÉKE 360 MILLIÓ DOLLÁR. ENSZ: SÚLYOS ÉHÍNSÉGHEZ ÉS TÖBB MILLIÓ EMBER HALÁLÁHOZ VEZETHET JEMEN BLOKÁDJÁNAK FENNTARTÁSA. AZ RMDSZ KOLOZSVÁRI FRAKCIÓJA FELJELENTÉST TETT A MÁTYÁS-SZOBORCSOPORT MEGRONGÁLÁSA MIATT. MEGSEMMISÍTETTE A KATALÁN FÜGGETLENSÉGI NYILATKOZATOT A SPANYOL ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG. SZERDA ESTE LEMONDOTT A BRIT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI MINISZTER. PRITI PATELRÕL KIDERÜLT, HOGY MÉG A NYÁRON ENGEDÉLY NÉLKÜL TÁRGYALT A TÖBBI KÖZT BENJAMIN NETANJAHU IZRAELI MINISZTERELNÖKKEL. VÉDELMI EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL SZÓLÓ NYILATKOZATOT ÍRT ALÁ BRÜSSZELBEN TÖRÖKORSZÁG, FRANCIAORSZÁG ÉS OLASZORSZÁG. TÖBB MINT 2600 ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓT VETTEK ÕRIZETBE TÖRÖKORSZÁGBAN EGY ORSZÁGOS MÛVELETBEN A BIZTONSÁGI ERÕK. 20 ÉVES BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK A TAVALYI WROCLAWI ROBBANTÁSOS MERÉNYLETKÍSÉRLET ELKÖVETÕJÉT. HACKEREK ISZLAMISTA PROPAGANDAVIDEÓT HELYEZTEK EL AMERIKAI ISKOLÁK HONLAPJAIN. A SZÍRIAI KORMÁNYERÕK ÉS SZÖVETSÉGESEIK SZERDÁN BEKERÍTETTÉK AZ ISZLÁM ÁLLAM EGYIK UTOLSÓ FELLEGVÁRÁT, ABU-KEMÁL VÁROSÁT AZ IRAKI HATÁRNÁL. BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS INDULHAT A VENEZUELAI PARLAMENT ALELNÖKE ELLEN, AZ ELLENZÉKI POLITIKUST ERÕSZAK SZÍTÁSÁVAL VÁDOLJÁK. KÉT SZEMÉLY- ÉS EGY TEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT SZIKSZÓ KÖZELÉBEN, A BALESETBEN HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK. JOGERÕSEN 13 ÉVET KAPTAK A GYEREKKÍNZÓ SZIGETSZENTMIKLÓSI SZÜLÕK. SZERDÁTÓL PÉNTEKIG ELLENÕRZIK AZ AUTÓK TÉLI FELKÉSZÜLTSÉGÉT AZ NFM KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGAI.