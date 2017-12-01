2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Már többen megfagytak

Hír TV

2017. december 1., péntek 07:33, frissítve: péntek 07:59

Még el sem kezdődött az igazi tél, de már legkevesebb tizenöten fagytak halálra Magyarországon. Simó Endrét, a Magyar Szociális Fórum elnökét kérdeztük.

 

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Simó EndreReggeli járat

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