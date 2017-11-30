2017. november 30.,
csütörtök, András, Andor napja

Magasnyomású oxigénkezelés

Hír TV

2017. november 30., csütörtök 08:50, frissítve: csütörtök 08:53

Magasnyomású oxigénkezelés a szervek regenerálásáért. Vendégünk lesz Szegheő Péter orvosigazgató.

 

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Reggeli járatSzegheő Péter

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