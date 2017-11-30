Magasnyomású oxigénkezelés

SAJTÓHÍREK SZERINT MOLNÁR GYULA DECEMBER 1-JÉN BEJELENTI, HOGY MEGSZÜLETETT A MEGÁLLAPODÁS AZ MSZP ÉS A DK KÖZÖTT ATV.hu.
SZTRÁJKSOROZATOT HIRDET AZ ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK BÉREMELÉSE ÉRDEKÉBEN AZ MKKSZ.
NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTHATJÁK A NAGYKÖRÚTON BELÜL TALÁLHATÓ VENDÉGLÁTÓHELYEK KÖTELEZÕ ZÁRÓRÁJÁRÓL SZÓLÓ KÉRDÉST.
SEMMELWEIS IGNÁC-EMLÉKÉVVÉ NYILVÁNÍTOTTA 2018-AT A KORMÁNY.
NEM TART A FIDESZ ATTÓL, HOGY SOROS GYÖRGY HAMAROSAN INDULÓ VALÓSÁGKAMPÁNYA RONT MAJD A VELE SZEMBENI KORMÁNYPROPAGANDA HATÁSFOKÁN HVG.HU.
TUZSON BENCE: BRÜSSZEL FOLYAMATOSAN ERÕLTETI A SOROS-TERV VÉGREHAJTÁSÁT, AMI ELLEN A MAGYAR KORMÁNYNAK FEL KELL LÉPNI.
MAGYARORSZÁG KEVESET KÖLT EGÉSZSÉGÜGYRE, 2015-BEN AZ 1 FÕRE JUTÓ EGÉSZSÉGÜGYI KIADÁS 449 EZER FT VOLT, AMI AZ UNIÓS ÁTLAG FELE VG.HU.
CZIBERE KÁROLY: A SZEGÉNYSÉGBEN ÉLÕK SZÁMA 800 EZERREL CSÖKKENT 2012 VÉGE ÓTA.
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ SZERINT A KORMÁNY ÁTVERTE A NYUGDÍJASOKAT.
FIDESZ: A NYUGDÍJASOKAT GYURCSÁNY ÉS A BALOLDAL VERTE ÁT.
NÖVELNÉ A SZAKSZERVEZETEK SÚLYÁT A JOBBIK. NAGYOBB TERET ENGEDNÉNEK AZ ÉRDEKVÉDÕKNEK A MUNKA-KÖRÜLMÉNYEKBE VALÓ BELESZÓLÁSBA.
AZ EGYÜTT, A HABONY-MÉDIÁBAN FELADOTT KAMU HIRDETÉSSEL IGYEKEZETT FELHÍVNI A FIGYELMET ARRA, HOGY A FIDESZ PÁRTKATONÁKKAL SZERETNÉ FELTÖLTENI A BÍRÓI TESTÜLETEKET HVG.HU.
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM AZ ELLENÕRZÖTT MUNKAVÁLLALÓK 71 SZÁZALÉKÁNÁL TÁRT FEL MUNKAÜGYI JOGSÉRTÉSEKET.
NYARALÓHAJÓKAT INDÍT A KORMÁNY MILLIÁRDOKBÓL. A MAGYAR KÖZLÖNYBEN MEGJELENT HATÁROZAT SZERINT A MAHART ZRT. A KÖVETKEZÕ 2 ÉVBEN 4,6 MRD FORINTOT KAP.
ISMÉT FELGYÚJTOTTA MAGÁT EGY TIBETI BUDDHISTA SZERZETES, TILTAKOZVA AZ ELLEN, HOGY HAZÁJA NAGY RÉSZÉT KÍNA MEGSZÁLLVA TARTJA.
AZ EMBERCSEMPÉSZET ELLENI LÉPÉSEKRÕL ÁLLAPODTAK MEG A RENDKÍVÜLI EU-AFRIKA CSÚCSON, ABIDZSÁNBAN.
ARGENTÍNÁBAN 29 EMBERT ÍTÉLTEK ÉLETFOGYTIGLANI BÖRTÖNBÜNTETÉSRE A 40 ÉVVEL EZELÕTTI KATONAI DIKTATÚRA IDEJÉN ELKÖVETETT TETTEIK MIATT.
MEGERÕSÍTETTE ELSÕFOKÚ ÍTÉLETÉT SZERDÁN A HÁGAI NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉK HÁROM VOLT BOSZNIAI HORVÁT VEZETÕ ÜGYÉBEN.
JOGERÕSEN SÚLYOS BÖRTÖNBÜNTETÉSEKET SZABTAK KI A MUSZLIMOK ELLEN A DÉLSZLÁV HÁBORÚ IDEJÉN ELKÖVETETT ETNIKAI TISZTOGATÁSOK MIATT.
A HORVÁT KORMÁNYFÕ BÍRÁLTA A HÁGAI NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETÉT.
SLOBODAN PRALJAK VOLT BOSZNIAI HORVÁT TÁBORNOK MÉRGET VETT BE ÍTÉLETHIRDETÉSKOR A HÁGAI BÍRÓSÁGON ÉS ÉLETÉT VESZTETTE.
MAGAS VÁLTSÁGDÍJÉRT RABOLTAK EL EGY NÕT LENGYELORSZÁGBAN, AZ ELKÖVETÕKET ELFOGTÁK.
PHENJAN TOVÁBBI SZANKCIÓKRA SZÁMÍTHAT JELENTETTE BE DONALD TRUMP.
WASHINGTON MINDENKIT A PHENJANNAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK MEGSZAKÍTÁSÁRA SZÓLÍT.
GUY VERHOFSTADT: TÖRTÉNT ELÕRELÉPÉS A BREXIT-TÁRGYALÁSOKON, DE MÉG NEM ELEGENDÕ.
KÖNNYGÁZZAL OSZLATOTTAK FEL EGY TÜNTETÉST A RENDÕRÖK ATHÉNBAN. A TILTAKOZÓK A LEFOGLALT INGATLANOK KÉNYSZERÁRVERÉSÉT AKARTÁK MEGAKADÁLYOZNI.
SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT, MAJD ÁROKBA HAJTOTT EGY BETONELEMEKET SZÁLLÍTÓ KAMION AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN, NAGYSZENTJÁNOS KÖZELÉBEN, A GYÕR FELÉ VEZETÕ OLDALON.
SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS KERÉKPÁROS ÜTKÖZÖTT ÖSSZE SZIGETVÁRON, A SZÉCHENYI UTCÁBAN. AZ ÜTKÖZÉS KÖVETKEZTÉBEN A KERÉKPÁR VEZETÕJE ÉLETÉT VESZTETTE.
ÁROKBA HAJTOTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN, GÖDÖLLÕNÉL, A BABATI PIHENÕ KÖZELÉBEN, A NYÍREGYHÁZA FELÉ VEZETÕ OLDALON.
A 2-ES FÕÚT NÓGRÁD MEGYEI SZAKASZÁN SZENDEHELY ÉS RÉTSÁG KÖZÖTT A HÓ MIATT ELAKADT KAMIONOK NEHEZÍTIK A KÖZLEKEDÉST MINDKÉT IRÁNYBA.
NEMZETKÖZI AKCIÓBAN ELFOGTAK 3 SZÍRIAI ÁLLAMPOLGÁRT, ÉS LEFOGLALTAK CSAKNEM 150 MILLIÓ FT ÉRTÉKÛ KÉSZPÉNZT POLICE.HU
ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI AZ M0-ÁS AUTÓÚTON, ECSER KÖZELÉBEN, AZ M5-ÖS SZTRÁDA FELÉ VEZETÕ OLDALON.
A BÉKÉS MEGYEI RENDÕRSÉG ÕRIZETBE VETT HÁROM SZLOVÁK ÁLLAMPOLGÁRT, AKIKET EGY PANNONHALMI BETÖRÉS UTÁN KOMÁROMBAN FOGTAK EL.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY MENETREND SZERINT KÖZLEKEDÕ BUSZ ÉS EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI A SOPRON ÉS FERTÕBOZ KÖZÖTTI ÚTON.