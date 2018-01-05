Made in Pécs

2018. január 5.,
péntek, Simon napja

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2018. január 5., péntek 09:30, frissítve: péntek 09:31

100 koncert két nap alatt 6 klubban. A fesztiválról Kirschner Petra szervezőt kérdezzük.

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Reggeli járatKirschner Petra

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