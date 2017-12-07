2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

Luxus

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2017. december 7., csütörtök 08:04, frissítve: csütörtök 08:05

Luxusnak tartja a nemzeti korcsolyapályát az Együtt. Erről is kérdeztük a párt választmányi elnökét, Szigetvári Viktort.

 

 

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Reggeli járatSzigetvári Viktor

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