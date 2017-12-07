TILTOTT PÁRTFINANSZÍROZÁSSAL VÁDOLJA A JOBBIKOT AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK, ÖSSZESEN 662 MILLIÓ FORINTRA BÜNTETTÉK MEG A PÁRTOT.
JOBBIK: MINDENFÉLE TÁRGYALÁS ÉS VIZSGÁLAT NÉLKÜL HOZOTT DÖNTÉST AZ ÁSZ A JOBBIK ELLEN.
VOLNER JÁNOS, FRAKCIÓVEZETÕ: A FIDESZ AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉKET HASZNÁLJA ARRA, HOGY ELTÜNTESSE A JOBBIKOT A PALETTÁRÓL.
LMP: ELFOGADHATATLAN, HOGY AZ EGYKORI FIDESZES ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ ÁLTAL VEZETETT ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK BESZÁLLT A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBA.
UNGÁR PÉTER: HA AZ ÁSZ VALÓBAN ÉRDEMI MUNKÁT VÉGEZNE, AKKOR AZ ELMÚLT ÉVEKBEN MÁR MILLIÁRDOKRA BÜNTETTE VOLNA A FIDESZT.
KORÓZS LAJOS, MSZP: JANUÁRRA LÉTREJÖHET EGY KÖZÖS ELLENZÉKI PLATFORM A NYUGDÍJ- ÉS IDÕSPOLITIKA ÜGYÉBEN REGGELI JÁRAT.
VÁDAT EMELT AZ ÜGYÉSZSÉG KOVÁCS BÉLA ELLEN; A JOBBIK EP-KÉPVISELÕJE AZ ÁLLAM ELLENI ÉS A KÖLTSÉGVETÉST KÁROSÍTÓ BÛNCSELEKMÉNY MIATT SZABADLÁBON VÉDEKEZIK.
KILÉP A JOBBIKBÓL KOVÁCS BÉLA, AZÉRT, HOGY AZ ALAPTALAN VÁDAK ÉS A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS NE NEHEZÍTSE A PÁRT 2018-AS VÁLASZTÁSI GYÕZELMÉT.
PÁLYÁZATOT HIRDETTEK A KEREKESSZÉKET HASZNÁLÓK AUTÓVÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA, JANUÁRTÓL MÁR NEM LESZ ELÕÍRÁS A 850 EZER FORINTOS HITEL FELVÉTELE.
BAROMFI TERMÉK TANÁCS: NEM DRÁGUL TOVÁBB A TOJÁS AZ ÜNNEPEKIG, A MAGAS ÁRAK AZONBAN AKÁR HÚSVÉTIG IS KITARTHATNAK.
ELFOGADTA A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS A MARGITSZIGETI ZAJRENDELETET, JÖVÕ MÁRCIUSTÓL A KULTURÁLIS CÉLÚ LÉTESÍTMÉNYEK ÉJFÉLIG HASZNÁLHATNAK HANGOSÍTÓ BERENDEZÉST.
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK JERUZSÁLEMET ISMERI EL IZRAEL FÕVÁROSÁNAK. DONALD TRUMP EGYÚTTAL KÖZÖLTE: AZ AMERIKAI NAGYKÖVETSÉGET ÁTKÖLTÖZTETIK TEL-AVIVBÓL JERUZSÁLEMBE.
BENJÁMIN NETANJAHU, IZRAELI MINISZTERELNÖK: TRUMP BEJELENTÉSE TÖRTÉNELMI JELENTÕSÉGÛ.
A HAMÁSZ PALESZTIN ISZLAMISTA SZERVEZET SZERINT TRUMP AZ AMERIKAI ÉRDEKEKÉRT "MEGNYITOTTA A POKOL KAPUJÁT".
JERUZSÁLEM STÁTUSZA: ÁLTALÁNOS SZTRÁJKRA ÉS TÜNTETÉSEKRE HÍVTAK FEL PALESZTIN SZERVEZETEK, A TILTAKOZÁSI AKCIÓK MÁR AZ ÉJJEL ELKEZDÕDTEK.
AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK RENDKÍVÜLI ÖSSZEHÍVÁSÁT KÉRTE NYOLC ORSZÁG JERUZSÁLEM KÉRDÉSÉBEN, MERT ELLENZIK DONALD TRUMP DÖNTÉSÉT.
ANTÓNIO GUTERRES, ENSZ-FÕTITKÁR: CSAKIS AZ IZRAEL ÉS A PALESZTINOK KÖZÖTTI KÖZVETLEN TÁRGYALÁSOKON LEHET MEGHATÁROZNI JERUZSÁLEM STÁTUSZÁT.
SZAÚD-ARÁBIA FELELÕTLENNEK ÉS INDOKOLATLANNAK MINÕSÍTETTE AZ AMERIKAI LÉPÉST ÉS FELSZÓLÍTOTTA TRUMPOT, VÁLTOZTASSA MEG DÖNTÉSÉT.
KANADA TEL-AVIVBAN HAGYJA IZRAELI NAGYKÖVETSÉGÉT ÉS NYUGALOMRA INT JERUZSÁLEM STÁTUSZÁNAK KÉRDÉSÉT ILLETÕEN.
11 NATO-TAG KÉRI ARRA MAGYARORSZÁGOT, NE AKADÁLYOZZA UKRAJNA KÖZELEDÉSÉT A SZÖVETSÉGHEZ.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG SEMMIFÉLE GEOPOLITIKAI JÁTSZMA OLTÁRÁN NEM HAJLANDÓ FELÁLDOZNI A KÁRPÁTALJAI MAGYAROK ÉRDEKEIT.
EURÓÖVEZETI VALUTAALAP LÉTREHOZÁSÁT KEZDEMÉNYEZTE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG.
A JOGÁLLAMISÁG MAGYARORSZÁGI HELYZETÉRÕL TART MEGHALLGATÁST MA AZ EURÓPAI PARLAMENT BELÜGYI, ÁLLAMPOLGÁRI JOGI ÉS IGAZSÁGÜGYI SZAKBIZOTTSÁGA.
BAKONDI GYÖRGY, BELBIZTONSÁGI FÕTANÁCSADÓ: AZ EP-BEN SOROS BARÁTAI HALLGATJÁK MEG SOROS SZERVEZETEIT.
VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ÁLLAMFÕ BEJELENTETTE, HOGY INDUL A JÖVÕ ÉVI ELNÖKVÁLASZTÁSON.
PUTYIN: NEM AKADÁLYOZUNK MEG EGYETLEN OROSZ SPORTOLÓT SEM ABBAN, HOGY ELINDULJON A FEBRUÁRI, PHJONGCSHANGI TÉLI OLIMPIÁN.
ELUTASÍTOTT MENEDÉKKÉRÕK; 27 KITOLONCOLT ÉRKEZETT NÉMETORSZÁGBÓL AFGANISZTÁNBA, JANUÁR ÓTA EZ VOLT A LEGNAGYOBB TÁVOZÁSRA KÉNYSZERÍTETT CSOPORT.
AZ ÉSZAK-KOREAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM SZERINT A HÁBORÚ MÁR NEM, CSAK A KEZDETE KÉRDÉSES; "NEM AKARUNK HÁBORÚT, DE NEM BÚJUNK EL ELÕLE - ÁLL A NYILATKOZATBAN.
SZIRÉNAHANGOSÍTÁSBA KEZDENEK HAWAIIN, MERT MÉG A LEGJOBB FÜLÛ TURISTÁK IS ALIG ÉSZLELTÉK A PRÓBARIADÓT; A ROSSZ SZIRÉNÁKAT MEGJAVÍTJÁK ÉS ÚJAKAT IS BEÜZEMELNEK.
OLVASÁS HELYETT LOPNI MENTEK A KÖNYVTÁRBA, A JÓZSEFVÁROSI RENDÕRÖK ELFOGTÁK A TRIÓT; A RENDÕRSÉG VÁRJA A SÉRTETTEK JELENKEZÉSÉT.
LETÉRT A NÉZSÁT ALSÓPETÉNNYEL ÖSSZEKÖTÕ ÚTRÓL ÉS ÁROKBA CSAPÓDOTT EGY SZEMÉLYAUTÓ NÓGRÁDBAN, A JÁRMÛ EGYIK UTASÁT MEGFIGYELÉSRE KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK.
MEGHALT AZ M0-S TÖRÖKBÁLINTI SZAKASZÁN ELÜTÖTT MUNKÁS; BÁR MENTÕHELIKOPTER IS ÉRKEZETT A HELYSZÍNRE, NEM TUDTÁK MEGMENTENI AZ ÉLETÉT.
BÖRTÖNBÜNTETÉST KAPOTT A RENDÕRÖKRE FEJSZÉVEL TÁMADÓ KUNSZENTMÁRTONI FÉRFI, HÁROM ÉS FÉL ÉVIG LESZ A RÁCSOK MÖGÖTT.
100 BÛNCSELEKMÉNY MIATT KELL FELELNIE; 25 VÁROST RABOLT VÉGIG EGY SZLOVÁK FÉRFI, AKI CSAKNEM 35 MILLIÓ FORINTOT LOPOTT IDÕS EMBEREKTÕL.
KIGYULLADT EGY KAMION FÜLKÉJE AZ M0-S AUTÓÚT LEÁLLÓSÁVJÁBAN, AZ M1-S AUTÓPÁLYÁRA VEZETÕ CSOMÓPONTNÁL, A TÛZOLTÓK ELOLTOTTÁK A LÁNGOKAT.